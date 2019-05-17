觀光精英盃遊程設計賽南部場激烈 21隊晉級決賽

2019-05-17 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「2019第八屆觀光精英盃全國遊程設計競賽」南區大賽今年在正修科技大學舉辦，共有高中職組及大專組81隊400多位選手參賽，今年參賽主題響應高雄市長韓國瑜的農產推銷概念，學生針對國內外旅台遊客規畫遊程，香蕉、鳳梨、甘蔗、李子等水果遊程發揮創意，共有21支隊伍晉級決賽。

全台旅行社3千多家，台灣發展觀光，如何提升遊程品質值得關注。為提升學生遊程規劃與設計能力，中華民國遊程規劃協會與正修科大合辦南區競賽，吸引高屏、馬祖、澎湖與台東等地學生報名參賽。

主辦單位指出，賽制分成寶島好物（5 天4夜）、果然好鄉（3天2夜）兩組，針對來台旅客與國內遊客設計不同遊程，除精心設計的簡報外，高中組學生準備多式道具與服裝，用豐富肢體語言呈現遊程特色，大專組學生則以深度取勝。

樹德家商觀光科4名女學生穿著旗袍，介紹藍染、彩繪燈籠等文化遊程；正修觀光遊憩系大一學生則提出很夯的「愛情產業鏈」主題，建議陸客可前往佛陀紀念館、夀山忠烈祠及夢時代採購伴手禮，品嘗鳳梨、香蕉等水果。

每組學生僅有5分鐘簡報時間，擔任評審的老師在簡報完後立即講評，提醒學生有些著名餐館或觀光景點須事先預約時間，動線安排也要注意流暢度，行程不可以太匆忙，否則會流於走馬看花的倉促遊程。

主辦單位表示，觀光精英盃一年比一年盛大，今年報名隊伍數400組，南區共取21組優勝隊伍進入決賽，金牌隊伍代表台灣前往大陸參賽，精采遊程還有機會與知名旅行社簽訂「就業意向書」，有利未來就業。