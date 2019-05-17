親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

她問過世父親「吃飽沒」卻擲嘸筊 兒說這句話後連擲3聖筊

發大財！高樹鳳梨外銷佔全國三分之一 公所邀民眾免費嚐

2019-05-17 17:19聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣高樹鄉三面環溪，水源位在水質水量保護區內，農作物生長環境極佳，其中鳳梨田佔地約1000公頃，今年至5月外銷量占全台3分之1；鄉公所為推廣鳳梨、芋頭，將於下周六、5月25日舉辦「高樹鄉鳳梨芋頭農特產品推廣暨水資源宣導活動」，現場將提供鳳梨、芋頭免費吃。

高樹鄉公所為推廣鳳梨、芋頭農特產品，將於25日舉辦「2019高樹鄉鳳梨芋頭農特產品推廣暨水資源宣導活動」，今天上午公布行銷活動內容時，高樹鄉長王樹圍化身「阿圍師」主廚，介紹高樹鳳梨、芋頭料理的美食，並邀請縣員何春美、農糧署南區分署分署長姚志旺、高樹鄉代表會副主席陳美棉、高樹鄉農會理事長洪華進、屏東縣政府農業處技正吳振碩等人與現場來賓一起試吃，全場讚不絕口。

「今年外銷價格比內銷價格好」高樹農會理事長洪華進表示，今年全國鳳梨外銷達4萬餘噸，就有1.2萬餘噸來自高樹鄉，佔總量的3分之1，但因受暖冬影響，鳳梨出產時間集中，，3月內銷價格一度跌至每公斤10元上下，目前漸漸回穩約20元左右。高樹鄉鳳梨種植面積約1000公頃，舉凡金鑽鳳梨、冬蜜鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、香水鳳梨、甘蔗鳳梨、蘋果鳳梨等各式品種，在高樹鄉都找得到。

另外，高樹鄉也是國內栽培芋頭歷史最悠久的鄉鎮之一，種植面積約400多公頃，為全國第3大，「高樹芋」不但芋梗長得高，芋頭更是碩大，不論在口感、風味及色澤上都獨具特色，每年此刻進入盛產期，芋頭品質最佳。

「2019高樹鄉鳳梨芋頭農特產品推廣暨水資源宣導活動」5月25日上午8點30分起，在鄉公所廣場舉行，現場準備當季水果鳳梨及芋頭，免費讓民眾品嘗，另有農特產品攤位展售，優質的鳳梨及芋頭也將做為摸彩品，更有免費芋頭粥，鄉公所歡迎民眾踴躍參加。

高樹鄉公所為推廣鳳梨、芋頭農特產品，將於25日舉辦「2019高樹鄉鳳梨芋頭農特產...
高樹鄉公所為推廣鳳梨、芋頭農特產品，將於25日舉辦「2019高樹鄉鳳梨芋頭農特產品推廣暨水資源宣導活動」，邀民眾免費品嘗。記者江國豪／攝影
分享
高樹鄉公所為推廣鳳梨、芋頭農特產品，將於25日舉辦「2019高樹鄉鳳梨芋頭農特產...
高樹鄉公所為推廣鳳梨、芋頭農特產品，將於25日舉辦「2019高樹鄉鳳梨芋頭農特產品推廣暨水資源宣導活動」，邀民眾免費品嘗。記者江國豪／攝影
分享
高樹鄉公所為推廣鳳梨、芋頭農特產品，將於25日舉辦「2019高樹鄉鳳梨芋頭農特產...
高樹鄉公所為推廣鳳梨、芋頭農特產品，將於25日舉辦「2019高樹鄉鳳梨芋頭農特產品推廣暨水資源宣導活動」，邀民眾免費品嘗。記者江國豪／攝影
分享

鳳梨屏東縣政府

相關新聞

高雄六合路塌陷處查不出原因 高市府下午先封填

2019-05-17 17:51

屏東當選無效掀辭職潮 「落選頭」無法遞補阻補選

2019-05-17 17:04

是誰下毒手？ 高雄月光山道路整排路樹枯黃瀕死

2019-05-17 15:20

為禮貌吵架！蔣月惠氣到下跪 遭主席嗆：有種來咬我

2019-05-17 14:36

金門和平海報獎徵件開跑 歡迎全球設計高手參賽

2019-05-17 12:50

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

清明掃墓為何火警頻起？澎湖打破地方傳說

2019-05-17 11:46

高市282對同性伴侶要辦結婚登記 戶所平常心送祝福

2019-05-17 10:47

熱門文章

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口

2019-05-17 14:51

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top