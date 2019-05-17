發大財！高樹鳳梨外銷佔全國三分之一 公所邀民眾免費嚐

2019-05-17 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣高樹鄉三面環溪，水源位在水質水量保護區內，農作物生長環境極佳，其中鳳梨田佔地約1000公頃，今年至5月外銷量占全台3分之1；鄉公所為推廣鳳梨、芋頭，將於下周六、5月25日舉辦「高樹鄉鳳梨芋頭農特產品推廣暨水資源宣導活動」，現場將提供鳳梨、芋頭免費吃。

高樹鄉公所為推廣鳳梨、芋頭農特產品，將於25日舉辦「2019高樹鄉鳳梨芋頭農特產品推廣暨水資源宣導活動」，今天上午公布行銷活動內容時，高樹鄉長王樹圍化身「阿圍師」主廚，介紹高樹鳳梨、芋頭料理的美食，並邀請縣員何春美、農糧署南區分署分署長姚志旺、高樹鄉代表會副主席陳美棉、高樹鄉農會理事長洪華進、屏東縣政府農業處技正吳振碩等人與現場來賓一起試吃，全場讚不絕口。

「今年外銷價格比內銷價格好」高樹農會理事長洪華進表示，今年全國鳳梨外銷達4萬餘噸，就有1.2萬餘噸來自高樹鄉，佔總量的3分之1，但因受暖冬影響，鳳梨出產時間集中，，3月內銷價格一度跌至每公斤10元上下，目前漸漸回穩約20元左右。高樹鄉鳳梨種植面積約1000公頃，舉凡金鑽鳳梨、冬蜜鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、香水鳳梨、甘蔗鳳梨、蘋果鳳梨等各式品種，在高樹鄉都找得到。

另外，高樹鄉也是國內栽培芋頭歷史最悠久的鄉鎮之一，種植面積約400多公頃，為全國第3大，「高樹芋」不但芋梗長得高，芋頭更是碩大，不論在口感、風味及色澤上都獨具特色，每年此刻進入盛產期，芋頭品質最佳。