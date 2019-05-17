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輕軌二階車廂購置爭議 韓國瑜：若查有不法送辦

2019-05-17 17:36中央社 高雄17日電

高雄市長韓國瑜今天在議會答詢時對高雄輕軌二階車廂中央補助費尚未核撥就先購置作法感到納悶，希望市府政風處主動審慎調查，若發現不法送檢調偵辦，釐清市民疑惑。

國民黨市議員陳美雅在議會質詢韓國瑜有關輕軌二階車廂，中央尚未核撥車廂費用新台幣30億元，11列車廂就先運抵高雄，原本車廂採OT案，由廠商負擔30億元，但「前朝市政府」改自行負擔，並於去年向中央申請補助，如果中央補助款進不來，30億元將由誰埋單。

韓國瑜答詢對中央補助費尚未核撥就先買車廂作法感到納悶，他希望，市府政風處主動積極並審慎調查，高雄銀行涉及慶富案日前查出新事證已簽准移送檢調，如果輕軌二階案發現不法，照樣會送檢調偵辦，釐清市民疑惑。

韓國瑜說，他感受到中央對高雄並不友善，以捷運紅線延伸林園為例，連新台幣800萬元可行性評估作業費都不願補助，他不解中央的心態。

民進黨市議員韓賜村隨後質詢為捷運紅線延伸林園請命，要求韓國瑜動用第二預備金啟動捷運可行性評估，落實韓國瑜競選市長時對林園人的承諾；韓國瑜答詢表示，照顧林園鄉親是應該的，這與選舉無關，雖然中央不同意補助可行性評估作業費用，市府將自籌經費，並在1個月內啟動可行性評估相關作業。

另因應汛期，韓國瑜在議會接受媒體訪問說，防汛重清淤疏濬，市府環保局及水利局持續努力執行中，確保雨水下水道箱涵排水順暢，預計5月底清淤160公里，確保市民生命財產安全。

韓國瑜又說，全市已檢查出約1萬500個地下雨水箱涵有破洞，其中236處受損較嚴重正維修中，極其嚴重者則有60多處，目前已完修51處，他已要求加速修補嚴重破漏的箱涵，希望6月30日前完工，否則大雨來時或颱風天淘空路面地基，造成路面塌陷，後果不堪設想。

韓國瑜高雄輕軌捷運

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