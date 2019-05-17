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屏東當選無效掀辭職潮 「落選頭」無法遞補阻補選

2019-05-17 17:04聯合報 記者潘欣中╱即時報導

去年底五合一選舉，屏東地檢署年初對30名賄選案當選人提當選無效後，其中5名鄉代表和1名村長先後辭職，縣選委會依法公告下月起將辦理5場補選，也讓「落選頭」失去遞補的機會；滿州鄉代表第二選區的「落選頭」莊期文大為不滿，認為這股辭職潮衍生的補選，不僅造成「落選頭」遞補權益受損，還可安排家人或親信以「分身」繼續參選，戕害民主，將到法務部抗議停止補選。

屏東縣選委會說，琉球鄉前鄉長陳隆進在105年，趕在二審當選無效判決確定前，閃辭鄉長投入補選，結果又重新登上鄉長寶座，此舉大大「激勵」有「相同困擾」的政治人物，之後有多人跟進，選罷法隔年因此修法，規定就職後辭職者，不得登記為該次公職補選候選人，就是為防杜先辭職再當選的巧門；至於補選時安排家人或親信以「分身」方式參選，選民也自有判斷。

屏東地檢署年初對30名當選人提當選無效之訴，包括5名議員、3名鄉鎮長、16名鄉民代表及6名村里長，有很多落選人已開始摩拳擦掌準備遞補或補選；就在地方法院審理終結前，陸續有高樹鄉代表1人、新埤鄉代3人、滿州鄉代1人和長治鄉長興村長1人辭職；縣選委會說，依地方制度法，同選區超過二分之一缺額，任期未逾半，必需在3個月內完成補選，下月起將先後辦理5場選舉。

「怎麼想都覺得不公平」被提當選無效的滿州鄉二選區鄉代表洪勝榮，日前以身體不適理由辭職，該選區訂7月13日補選，該選區的「落選頭」莊期文說，因賄選被提當選無效者，理應接受法律公平審理，若二審判決確定，依選罷法由同選區次高票遞補，也是保障乾淨參選人的權益，但辭職造成補選後，讓「落選頭」失去依法遞補的機會，還可以「分身」方式繼續參選，對民主法治是一大傷害。

被提當選無效的屏東縣滿州鄉2選區鄉代表洪勝榮（右），日前以身體不適理由辭職，該選...
被提當選無效的屏東縣滿州鄉2選區鄉代表洪勝榮（右），日前以身體不適理由辭職，該選區訂7月13日補選，同選區「落選頭」的莊期文失去遞補機會，將到法務部抗議停止補選。記者潘欣中／翻攝
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當選無效選委會

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