親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

獨／64歲葉佳修驚傳罹患肺癌！「左上肺葉全切除」

小三通琅岐航線首航 馬祖迎接客輪遊客

2019-05-17 15:49中央社 馬祖17日電

琅岐-馬祖航線首航暨萬人遊馬祖今天啟動，琅岐「安麒6號」新客輪從琅岐出發，經過70分鐘航程，搭載84人抵達馬祖。

通航18年的小三通馬尾-馬祖線15日停航，移轉馬尾新建琅岐綜合客運碼頭，該航線首航暨萬人遊馬祖活動啟動儀式今天上午11時在琅岐港客運中心舉行，由福州市委書記王寧、連江縣議長張永江等共同主持啟動推桿。

琅岐「安麒6號」客輪上午11時30分開航，下午12時45分到達馬祖，福澳港區開出拖駁船噴水、燃放鞭炮及拱門表示歡迎，福州市馬尾區政協黨組書記張林率團搭上琅岐線首航訪問馬祖，縣長劉增應在南竿迎接客輪及到訪遊客。

馬祖航線碼頭小三通

相關新聞

是誰下毒手？ 高雄月光山道路整排路樹枯黃瀕死

2019-05-17 15:20

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

金門和平海報獎徵件開跑 歡迎全球設計高手參賽

2019-05-17 12:50

清明掃墓為何火警頻起？澎湖打破地方傳說

2019-05-17 11:46

高市282對同性伴侶要辦結婚登記 戶所平常心送祝福

2019-05-17 10:47

屏東偏鄉小農村導入生態旅遊 醜小鴨變黑天鵝

2019-05-17 07:44

屏大校徽爭議落幕 將入校史警惕

2019-05-16 23:12

9旬婦賣自製甜酒釀 恐罰3萬

2019-05-16 23:04

抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬

2019-05-16 22:32

金門城隍遶境登場 鑼鼓喧天熱鬧滾滾

2019-05-16 21:32

電腦課消失？家長憂孩子輸人一截 其實屏東要這麼做...

2019-05-16 21:25

立院交通委員會考察烈嶼碼頭 民代盼能增建一座備用

2019-05-16 21:24

議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

高雄大林蒲遷村 市府5月底前成立專案辦公室

2019-05-16 19:48

紐西蘭商工辦事處代表拜會 韓國瑜：盼增雙方商業合作

2019-05-16 18:28

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

高市公幼比六都之末 陳致中要韓國瑜落實「一小一幼」

2019-05-16 16:26

u故事／小學生騎獨輪車環島 圓一生只有一次的夢

2019-05-16 16:15

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

滿天星斗也能拚商機 首座「星野村」催生中

2019-05-16 14:11

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬

2019-05-16 22:32

兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口

2019-05-17 14:51

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島

2019-05-16 21:26

為禮貌吵架！蔣月惠氣到下跪 遭主席嗆：有種來咬我

2019-05-17 14:36

台南祕境水岸自行車道全長90公里 增藝術牆打卡

2019-05-17 10:11

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

中橫公路114年開始復建要100億 科技偵測先行

2019-05-17 12:54

「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

2019-05-17 08:16

淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈

2019-05-16 19:51

當國中會考遇到媽祖遶境 媽祖將退讓「靜音通過」

2019-05-17 10:48

台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」

2019-05-16 21:09

頭屋中油加油站前雙黃線禁回轉 議員批全國加油最貴

2019-05-16 19:54

電腦課消失？家長憂孩子輸人一截 其實屏東要這麼做...

2019-05-16 21:25

高市282對同性伴侶要辦結婚登記 戶所平常心送祝福

2019-05-17 10:47

提早半年開放 台中東興路全線通車

2019-05-17 14:40

揪甘心！怕大雨弄髒反射鏡 新竹暖心阿伯冒雨沿路擦

2019-05-17 10:48

桃市取消「四車道內側禁行機車」 330條道路將適用

2019-05-16 23:15

高雄木柵「雪白教堂」走入歷史 重機具下周進駐拆除

2019-05-16 19:31

新桃電廠送電渴望園區計畫 台電動工居民阻撓反對

2019-05-16 18:44

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

水上計程車衝擊基隆漁業？議員：讓子彈飛久一點

2019-05-17 14:52

屏東偏鄉小農村導入生態旅遊 醜小鴨變黑天鵝

2019-05-17 07:44

議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25

妹島和世設計！ 台中綠美圖5月22日開標

2019-05-16 23:16

來台奉獻半世紀 瑞士神父傅若望今成正港台灣人

2019-05-16 17:53

高雄大林蒲遷村 市府5月底前成立專案辦公室

2019-05-16 19:48

柯文哲專案報告 議員：不會把你當小學生

2019-05-16 23:11

台中綠川、柳川後續工程 拆水泥、要透水

2019-05-16 23:13

9旬婦賣自製甜酒釀 恐罰3萬

2019-05-16 23:04

姜子寮山步道整修後 遭指不接地氣

2019-05-16 23:30

屏大校徽爭議落幕 將入校史警惕

2019-05-16 23:12

漁民抗爭後…台南漁電共生審不審 市府這樣回應

2019-05-17 09:47

立院交通委員會考察烈嶼碼頭 民代盼能增建一座備用

2019-05-16 21:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top