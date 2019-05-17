小三通琅岐航線首航 馬祖迎接客輪遊客

2019-05-17 15:49 中央社 馬祖17日電



琅岐-馬祖航線首航暨萬人遊馬祖今天啟動，琅岐「安麒6號」新客輪從琅岐出發，經過70分鐘航程，搭載84人抵達馬祖。

通航18年的小三通馬尾-馬祖線15日停航，移轉馬尾新建琅岐綜合客運碼頭，該航線首航暨萬人遊馬祖活動啟動儀式今天上午11時在琅岐港客運中心舉行，由福州市委書記王寧、連江縣議長張永江等共同主持啟動推桿。

琅岐「安麒6號」客輪上午11時30分開航，下午12時45分到達馬祖，福澳港區開出拖駁船噴水、燃放鞭炮及拱門表示歡迎，福州市馬尾區政協黨組書記張林率團搭上琅岐線首航訪問馬祖，縣長劉增應在南竿迎接客輪及到訪遊客。