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是誰下毒手？ 高雄月光山道路整排路樹枯黃瀕死

2019-05-17 15:20聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市月光山隧道杉林端引道兩側種植火焰木，近20株路樹近日突然枯黃瀕死，疑遭有心人士刻意下藥毒害，景象十分突兀。高雄市府養工處旗美養護工程隊表示，目前在路樹張貼警告公告，且派遣人員加強巡查。

月光山隧道銜接美濃、杉林兩地，其中杉林端引道（181線道）長約2公里，道路兩側種植火焰木當景觀路樹，若進入開花時節，大紅花朵滿樹綻放，景觀豔麗。每年春節期間，杉林區公所會在道路農地推廣種植向日葵與波斯菊，營造花田觀光特色。

春天開花季節過後，鄰近月光山杉林端隧道口附近，近20株路樹日漸落葉且不再長出嫩芽，瀕死情況與其他綠油油的健康路樹截然不同。走進路樹一看，樹身上張貼公告，道路養護單位提醒民眾不可損害樹木花草，否則依據高市自治條例可處1千5百元以上、2萬元以下罰鍰，情節重大者不止於此。

市府養工處旗美養護工程隊表示，依據養護人員勘查，路樹可能是人為破壞造成，目前路樹尚未完全枯死，已要求工作人員加強巡護。

杉林區長劉德旺表示，道路兩側種植火焰木，花期過後有些樹木情況異常，以往其他區域曾有農民為避免路樹影響作物生長刻意毒樹情事，杉林路樹兩旁是稻田與芭樂田，目前沒有資訊顯示何人所為，會加強宣導保育觀念。

高市府養工處在樹身張貼公告。記者徐白櫻／攝影
高市府養工處在樹身張貼公告。記者徐白櫻／攝影
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月光山隧道杉林端道路的路樹疑遭人毒害，整排路樹枯黃瀕死。記者徐白櫻／攝影
月光山隧道杉林端道路的路樹疑遭人毒害，整排路樹枯黃瀕死。記者徐白櫻／攝影
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高雄市

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