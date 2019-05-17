親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

亞洲第一同婚專法第4條過關！524後同志可結婚登記

新巴黎聖母院？雷射光塔與空中泳池的修復狂想賽

金門和平海報獎徵件開跑 歡迎全球設計高手參賽

2019-05-17 12:50中央社 金門縣17日電

2019金門國際和平海報獎徵件活動開跑，參賽者國籍不限，6月30日截止報名。 圖...
2019金門國際和平海報獎徵件活動開跑，參賽者國籍不限，6月30日截止報名。 圖擷自「藝起金門」臉書粉絲專頁
分享
今年是古寧頭戰役70週年，金門文化局今天表示，2019金門國際和平海報獎徵件活動開跑，主題「金門=和平」，參賽者國籍不限，6月30日截止報名，歡迎全球設計高手參賽。

1949年中共解放軍進犯金門，在島上戰鬥三晝夜，全軍覆沒，國軍稱此役為「古寧頭大捷」。這場戰役不但保住金門，更奠定台灣地區日後繁榮發展的基礎。

金門縣文化局2018年首度辦理「金門國際和平海報獎」，獲得海內外相當大迴響，有包括以色列在內的十多個國家地區、1000多件優秀作品參賽。文化局長許正芳表示，今年適逢古寧頭戰役70週年，再次舉辦和平海報獎，凸顯和平的重要。

許正芳表示，凡是以「金門=和平」為主題的海報創作都可參賽，歡迎對設計有興趣的個人、公司或組織團體都歡迎投稿參賽，沒有國籍限制。他歡迎全球設計高手共同發揮創意，角逐總獎金新台幣65萬元。

文化局指出，參賽作品數量不限，單一作品或系列作品皆可，創作年分不設限，每個系列作品以4張為限。請提交參賽者資料、作品圖檔與著作授權同意書檔案，不需另外投遞紙本作品及光碟檔，所有參賽作品由執行單位統一列印評選。

2019國際和平海報獎，金獎2名各得10萬元、銀獎3名各得6萬元、銅獎5名各得3萬元；優選7名、評審特別獎5名，各頒發一萬元。此外，還有入圍獎數名，得主可獲獎狀一紙。

文化局表示，得獎名單8月初公布，獲獎作品8月到9月在台灣北中南巡迴展。金、銀、銅獎得主將受邀出席8月台北記者會及10月金門展覽開幕會。

徵件採線上報名方式，網址：https://quemoypeaceposter.com/，台北時間6月30日截止。

金門文化局

相關新聞

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

高市282對同性伴侶要辦結婚登記 戶所平常心送祝福

2019-05-17 10:47

清明掃墓為何火警頻起？澎湖打破地方傳說

2019-05-17 11:46

屏東偏鄉小農村導入生態旅遊 醜小鴨變黑天鵝

2019-05-17 07:44

屏大校徽爭議落幕 將入校史警惕

2019-05-16 23:12

9旬婦賣自製甜酒釀 恐罰3萬

2019-05-16 23:04

抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬

2019-05-16 22:32

金門城隍遶境登場 鑼鼓喧天熱鬧滾滾

2019-05-16 21:32

電腦課消失？家長憂孩子輸人一截 其實屏東要這麼做...

2019-05-16 21:25

立院交通委員會考察烈嶼碼頭 民代盼能增建一座備用

2019-05-16 21:24

議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

高雄大林蒲遷村 市府5月底前成立專案辦公室

2019-05-16 19:48

紐西蘭商工辦事處代表拜會 韓國瑜：盼增雙方商業合作

2019-05-16 18:28

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

高市公幼比六都之末 陳致中要韓國瑜落實「一小一幼」

2019-05-16 16:26

u故事／小學生騎獨輪車環島 圓一生只有一次的夢

2019-05-16 16:15

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

滿天星斗也能拚商機 首座「星野村」催生中

2019-05-16 14:11

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬

2019-05-16 22:32

基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣

2019-05-16 14:05

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島

2019-05-16 21:26

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

影╱一通電話就能買 桃園議員叫「笑氣」外送到議會

2019-05-16 15:12

「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

2019-05-17 08:16

台南祕境水岸自行車道全長90公里 增藝術牆打卡

2019-05-17 10:11

淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈

2019-05-16 19:51

影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款

2019-05-16 15:30

嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45

台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」

2019-05-16 21:09

電腦課消失？家長憂孩子輸人一截 其實屏東要這麼做...

2019-05-16 21:25

頭屋中油加油站前雙黃線禁回轉 議員批全國加油最貴

2019-05-16 19:54

桃市取消「四車道內側禁行機車」 330條道路將適用

2019-05-16 23:15

中橫公路114年開始復建要100億 科技偵測先行

2019-05-17 12:54

新桃電廠送電渴望園區計畫 台電動工居民阻撓反對

2019-05-16 18:44

打通青青草原連絡道瓶頸 竹市元培街148巷拓寬工程動工

2019-05-16 16:24

八德一號社宅上梁 鄭文燦取消行程花敬群快閃

2019-05-16 15:55

議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25

當國中會考遇到媽祖遶境 媽祖將退讓「靜音通過」

2019-05-17 10:48

揪甘心！怕大雨弄髒反射鏡 新竹暖心阿伯冒雨沿路擦

2019-05-17 10:48

高雄大林蒲遷村 市府5月底前成立專案辦公室

2019-05-16 19:48

來台奉獻半世紀 瑞士神父傅若望今成正港台灣人

2019-05-16 17:53

妹島和世設計！ 台中綠美圖5月22日開標

2019-05-16 23:16

高雄木柵「雪白教堂」走入歷史 重機具下周進駐拆除

2019-05-16 19:31

屏東偏鄉小農村導入生態旅遊 醜小鴨變黑天鵝

2019-05-17 07:44

竹子湖繡球花季18日開跑 陽明山有交管

2019-05-16 14:15

高市282對同性伴侶要辦結婚登記 戶所平常心送祝福

2019-05-17 10:47

影／赴歐選美闖10強台姐 返鄉秀美腿為宣傳這件事

2019-05-16 18:05

柯文哲專案報告 議員：不會把你當小學生

2019-05-16 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top