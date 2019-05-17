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偏鄉小農村導入生態旅遊 醜小鴨變黑天鵝

2019-05-17 07:44聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣滿州鄉里德村地處偏僻、居民非老即小，畫入國家公園範圍後曾長期與墾丁國家公園管理處對立，直到屏東科技大學團隊輔導，讓迷你農村轉型生態旅遊，8年來漸成為生態旅遊勝地和低碳示範社區，社區發展協會理事長宋仁宗說，沒想到「保育與開發」能開闢一條不衝突的康莊大道，社區重生，居民找回自信與尊嚴，彷如「醜小鴨變黑天鵝」。

「8年來最大的轉變，是居民的心情。」宋仁宗說，里德村是位處偏僻的小農村，早年物資缺乏年代，村民甚至將秋季過境的老鷹視為「天下掉下來的禮物」，獵殺後加菜，被畫為國家公園範圍後開發處處受限，居民長期和官方對立。

8年前屏科大副教授陳美惠帶著林業實驗室團隊下鄉，輔導里德村轉型，從保育和永續精神出發規畫生態旅遊，過去的獵人也成了守護家園和說家鄉故事的導覽解說員。繼前年獲「國家環境教育獎」社區組優等獎，今年又獲環境教育認證。

宋仁宗說，居民過去少有往來，如今透過有組織地導覽解說培訓、自動自發巡守監測環境、堅持單一窗口與承載量管制，帶外地遊客介紹在地人文和自然美，也產生自我認同與價值感，對故鄉更熟悉，最重要的是，找回人與人、人與土地間的連結。

8年來從無到有，居民現在靠著解說服務，營收不輸在外工作，同時結合農家物產、伴手禮等，帶動地方經濟，更讓在地人才的價值被看見，居民找回自信與尊嚴，幸福的笑容全寫在臉上。

墾管處前年再委託高師大科環所團隊進駐，社區成員教案撰寫能量大增，包括「慢遊欖仁溪」深度生態導覽、「鷹揚里德」灰面鵟鷹賞鷹及環境保育體驗大受歡迎，搭配恆春半島特產「情人的眼淚」雨來菇及不一樣的愛玉「野生愛玉大果藤榕」等自然景觀資源連結，證明「保育與經濟是朋友不是敵人，可以共存，也可雙贏」。

屏東縣滿州鄉里德村地處偏僻、居民非老即小，屏科大團隊輔導轉型生態旅遊後，8年來漸...
屏東縣滿州鄉里德村地處偏僻、居民非老即小，屏科大團隊輔導轉型生態旅遊後，8年來漸成為生態旅遊勝地和低碳示範社區，猶如醜小鴨變黑天鵝。圖／里德社區提供
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國家公園生態旅遊

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