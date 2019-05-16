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金門城隍遶境登場 鑼鼓喧天熱鬧滾滾

2019-05-16 21:32中央社 金門縣16日電

金門迎城隍今天進行重頭戲「遶境巡安」，遊行隊伍所到之處，都熱鬧滾滾，圖為精彩的布...
金門迎城隍今天進行重頭戲「遶境巡安」，遊行隊伍所到之處，都熱鬧滾滾，圖為精彩的布馬陣演出。記者蔡家蓁／攝影
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金門浯島城隍文化觀光季重頭戲－浯島邑主城隍遶境巡安今天登場，全縣各鄉鎮和台灣、中國大陸、新加坡等地宮廟共襄盛舉。金門首善之區金城鎮大街小巷鑼鼓喧天。

在金門農曆4月12日迎城隍歷史悠久，整個活動中保有輦轎、藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等濃厚的閩南宗教慶典特色。金門迎城隍2013年入選「宗教百景」，並由文化部指定為離島地區第一個國家重要民俗文化資產，前文化部長龍應台還在隔年的5月11日（農曆4月12日）迎城隍當天專程到金門授證。

今年是浯島邑主城隍遷治339週年，下午遶境登場前，縣長楊鎮浯上午先率領金門各界到城隍廟上香，並獻爐敬金，祈求金門風調雨順，所有的鄉親都能夠過理想中日子。楊鎮浯說，金門迎城隍是受到宗教界肯定的盛事，台灣和中國大陸分別有30多個、20多個宮廟參與盛會，特別的是，連新加坡都有宮廟參加，還有香港旅客組團來體驗。

楊鎮浯希望藉由舉辦迎城隍，讓更多人看到金門，希望更多好朋友來到金門，一起來體驗並分享金門迎城隍，一起祈求平安。

不少金門本地及旅居外地鄉親返金參與迎城隍，但因濃霧攪局，班機和小三通航班受到影響，許多原本打算來金參加這項宗教盛會人士無法成行。

金門迎城隍「遶境巡安」，蜈蚣座等遊行隊伍所到之處，都吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝...
金門迎城隍「遶境巡安」，蜈蚣座等遊行隊伍所到之處，都吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
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交通部觀光局長周永暉清晨6時就抵達松山機場，一直等到11時才搭上飛機，抵達金門已是近下午1時。城隍廟管理委員會主任委員楊耀芸說，周永暉是近年來首位參與迎城隍扛輦的中央官員。

周永暉表示，有幸參加迎城隍活動，看到金門民眾參與的熱忱很感動，具有文化特色的陣頭、表演很有看頭，其中印象最深刻的是大小朋友穿著傳統服裝參與，有文化代代傳承的意義。他認為，迎城隍是重要的文化資源，絕對足以號召國際遊客到金門觀光。

此外，在金城鎮長李誠智巧思下，首度結合廟會和生態保育，台北市立動物園長金仕謙攜帶歐亞水獺等人偶參與遶境巡安，成為藝陣中的亮點。人力蜈蚣座、多年國小獨輪車隊也相當吸睛。

2019浯島城隍文化觀光季自4月20日揭幕，期間有城隍廟典藏文物展、蜈蚣座親子嘉年華等活動，熱鬧的遶境巡安在傍晚畫下圓滿句點。

金門迎城隍今展開「遶境巡安」，包括金門縣長楊鎮浯（中右）、立委陳玉珍（中左）等人...
金門迎城隍今展開「遶境巡安」，包括金門縣長楊鎮浯（中右）、立委陳玉珍（中左）等人全程為城隍爺抬轎，遶境巡安金城市區。記者蔡家蓁／攝影
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