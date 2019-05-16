電腦課消失？家長憂孩子輸人一截 其實屏東要這麼做...

2019-05-16 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



108年課綱即將上路，有家長發現屏東、台東、金門、馬祖、連江5縣未自訂資訊課程，憂心孩子從小學開始沒了電腦課，資訊學習輸人一截，更加拉大城鄉差距成為「次等公民」。對此屏東縣教育處解釋，預計今年底全縣將完成智慧教室建置，未來老師透過數位教材教學，孩子從平時課堂中，就能接觸電腦及網路，天天都在智慧環境中學習。

每個家長都希望子女能接受完善的學校教育，屏東又屬於農業縣，自然更不希望因為城鄉差距，讓心孩子輸在起跑點上。尤其108年課綱即將上路，教育制度發生變革，已讓不少家長亂了方寸，在了解過程中更發現屏東沒有訂定「資訊課程」，產生孩子將來沒有「電腦課」的恐慌。

屏東市葉姓家長說，孩子即將讀小學，她發現雲林、嘉義等農業縣有資訊課程參考架構，但屏東卻沒有，擔心孩子的資訊學習資源不足。另一名陳姓家長則憂心，因家中經濟欠佳恐買不起電腦，很仰賴學校的資訊課，盼學校能補強孩子的資訊能力。

對此，屏東縣教育處副處長楊英雪解釋，沒訂定資訊課程，是因為要將資訊融入教學，預計今年底全縣將完成建置數位環境教室，老師能選用數位教材授課，未來屏東的孩子從國小開始，就接觸智慧教學環境，家長不必擔心因為「課表」沒有電腦課，孩子就不能學電腦。

屏東縣教育教學發展科長蔡學斌也說，為使數位學習順利接軌，已經辦了近30場教師研習，讓老師具備「資訊融入教學」觀念，目前，屏東縣呈報教育部的數位教材數量，在全國排名中更是名列前茅。另外，不慣操作數位教學的老師，教育處也有入校陪伴計畫，協助使用數位教材授課。