議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25 中央社 高雄16日電



時代力量高雄市議員黃捷。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 高雄市議會國民黨團今天甲級動員，促市府訂定性平教育管理自治條例要排除國中小同志教育，不過時代力量議員黃捷等人有異議，致原本要成立性平監督小組的提案也遭否決。

議員提案大多是送市府研究辦理，過去議員彼此互相支持議員提案，今天議會出現議員反對議員提案，甚至還以表決否決議員提案的情形比較少見。

市議會今天下午進行市府及議員提案2、3讀會，由於性平提案受到關注，國民黨團甲動，民進黨團也有不少議員出席。

「訂定性別平等教育管理自治條例」案由要高雄市依據全國性公民投票第11案，排除國中小同志教育，提案人有藍綠議員共7人，另外還有藍綠6名議員連署；不過時代力量市議員黃捷、民進黨市議員高閔琳有異議。

黃捷說提案是是在造成社會對立、霸凌傷害同志，盼社會要有愛與包容；高閔琳也說去年的公投結果讓不同性傾向者被迫結束自己，批評提案逾越了性平教育法等；2人的發言一度將矛頭指向提案議員未做好功課、資訊不足等，反遭資深批評。

議長許崑源緩頰表示，議員提案只是送請市府研究辦理，長久以來沒有議員反對其他議員提案的情形，否則「你退我的案，我也退你的案」會沒完沒了，直到國民黨議員曾俊傑主張擱置提案，才結束冗長的討論。

後來再進行黃捷有連署的「成立性別平等教育專案監督小組」的議員提案討論，因為正反意見協調不下，國民黨以優勢人力，30票對5票否決。

黃捷於支持的提案被否決後，情緒一度激動，她不願受訪。