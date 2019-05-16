金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



台灣3月瘋媽祖、金門4月「迓城隍」！金門的年度盛事「迎城隍」慶典今天熱鬧登場，共有來自大陸和台灣及在地金門的宮廟、神明、藝陣和陣頭數千人熱情參與，遊行隊伍與遊客把城區擠的水洩不通，沿途鞭炮聲不絕於耳，神輿、旗輦飄揚，相當熱鬧。

慶祝「浯島邑主城隍遷治339週年」，台金廈各路神明、陣頭、表演隊伍今天都在城隍廟會師，將城隍廟內外擠得水洩不通， 今下午1點展開重頭戲「城隍爺出巡遶境」，包括金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍、金防部指揮官姜振中、昇恆昌財會副總經理江松圳、台北市立動物園長金仕謙等人都到場為城隍爺抬轎，並陪同走完3800公尺的遶境巡安。

今年的迎城隍繞境相當熱鬧，遶境巡安以遷治紀念旗為首，共約有60多支巡安遊行隊伍，連台北市立動物園的動物人偶也來參一腳，參與巡安，遶行路線依循著傳統的「香路」進行，街頭巷尾盡是人山人海，沿途民眾和遊客擠得水洩不通，全金門最熱鬧的民生路、民權路也特別封街8小時，讓遊行繞境的隊伍，都可以安心表演。

遊行隊伍中，有個特別的亮點，就是台灣知名的補教業負責人辛炳巍為了紀念的父親辛金土（粗腳），與親友共20多人專程從台灣返金組成「打花草」遊藝隊參加遊行，希望藉此懷念父親，雖然大家都是首次上陣，但南門的「打花草」陣頭所到之處，都大受歡迎，辛炳巍與兄姐們都不計形象，粉墨登場，辛炳巍與兄姐有的扮演花婆、有的演乞丐，賣力的扭腰擺臀，製造不少笑果。