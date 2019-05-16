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不平和的天安門：生而為人的選擇

高雄大林蒲遷村 市府5月底前成立專案辦公室

2019-05-16 19:48聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市議員陳致中16日在議會總質詢時，針對大林蒲遷村，要求市府成立專案辦公室，跨局處整合刻不容緩，也強調「雖規畫要遷村，要當成沒有遷村處理」，汙染整治、教育資源和健康照護都不能停；高雄市長韓國瑜允諾，市府面對問題不會逃避，5月底前會由副市長李四川成立專案小組辦公室，也有電話連線，讓居民意見獲得處理。

陳致中表示，上個月市長夜宿大林蒲，但夜宿後事情仍未解決，他身為前鎮、小港市議員，要為沿海鄉親父老請命。陳說，遷村不能等中央給指令，民宅、公廟、小坪數怎麼處理，不只是都發局業務，而是跨局處的，起碼要副市長以上層級統籌。市長今年走馬上任至今，現在連一支專線電話都沒有，他要問市長，何時能成立專責單位？

韓國瑜表示，市府面對問題不會逃避，已請副市長李四川5月底前會成立專案小組辦公室，當地的廟宇、住宅用地等標準都不同，亟需獲得解決，「再拖下去對高雄和大林蒲都不公平」。

陳致中說，既然市府對於「多久內有辦法遷村」沒有具體時間表，「要遷村，當成沒有遷村處理」，希望市長簽署「四不一沒有」承諾書，允諾遷村「不會沒房子住，不會造成負債，不會讓文化的根消失，不會怠慢汙染改善、減少教育資源及健康照護，沒有任何犧牲居民權益的不公平待遇。」

韓國瑜說，議員一再質詢遷村議題，市府已強烈感受到，但也酸陳「您講的四不一沒有，或是未來可能的五不二沒有，八不四沒有等等，這些建議和目標都非常好，我們攜手合作全力朝目標邁進，盡可能來做」，陳致中回「市長這沒陷阱題哦」，韓則說「我18歲後就沒怕過什麼事情，希望大林蒲居民受到更好的對待，一起來努力。」

此外，陳致中表示，小港空汙嚴重，沿海六里居民去做健檢，發現體內重金屬砷濃度異常，希望環保局找出具體原因及防治方法；韓國瑜回應，市府表達誠意，將協調回饋金，提供當地兒童及老人持續追蹤，掌握健康狀況。陳虧「總機比分機有效哦！」

陳致中要韓國瑜不只是當總機，而是率領市政的指揮官、總司令，要市長拿出認真跟魄力，讓沿海地區居民健檢繼續辦下去，不要因經費問題喊停，否則大家會怨聲載道。

高雄市議員陳致中16日在議會總質詢時，針對大林蒲遷村，要求市府盡速成立專案辦公室...
高雄市議員陳致中16日在議會總質詢時，針對大林蒲遷村，要求市府盡速成立專案辦公室，市長韓國瑜允諾5月底就會由副市長李四川統籌成立。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜陳致中

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