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不平和的天安門：生而為人的選擇

高雄木柵「雪白教堂」走入歷史 重機具下周進駐拆除

2019-05-16 19:31聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄木柵教會是全台第三古老的基督教會，百餘年前馬雅各醫師來台留下宣教足跡，目前第四代教堂造型簡潔、典雅，向來有「山中的雪白教堂」之譽。木柵教會表示，走過半世紀的禮拜堂功成身退，下周起拆除重建。

內門木柵地區是西拉雅平埔族分布地，木柵教會創立於西元1868年，也是基督長老教會在台最早設立的平埔族教會。甲仙文史工作者游永福考證發現，西元1871年4月，英國攝影家約翰．湯姆生在宣教士馬雅各醫生引領下，兩度在木柵教會停留，共留下20張照片。照片之中，有張西拉雅平埔族人站立在禮拜堂前拍攝照片，成為後人研究平埔族服飾文化的重要參考資料。

從第一代竹筒厝教堂至今，木柵教堂已經歷經四次改建，現存的第四代教堂造型典雅，因空間不敷使用且有安全疑慮，教友逐年累積重建基金，1年多前教友會員大會公開表決，多數教友希望重建教堂。

木柵教會長老李清正表示，木柵教會創會至今151年，即將改建第五代教堂，教會於母親節舉辦拆除禮拜，下周起重機具進駐施工，拆除目標是禮拜堂與兩棟側邊建物，6月舉辦新建教堂動土儀式，預計以470天原地重建全新教堂。

羅漢門文史工作室負責人陳聰賢說，木柵教堂建於1969年，至今50年，拆除消息傳出後，外界出面保存聲浪，不少人認為美麗教堂拆除很可惜，但教會決議拆除重建，提供教友更優質服務。

第四代木柵教堂建於1969年，造型典雅，有山中的雪白教堂之稱。記者徐白櫻／攝影
第四代木柵教堂建於1969年，造型典雅，有山中的雪白教堂之稱。記者徐白櫻／攝影
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英國攝影家約翰．湯姆生留下不少珍貴影像，這張名為「Bak-sa chapel a...
英國攝影家約翰．湯姆生留下不少珍貴影像，這張名為「Bak-sa chapel and group」（ 木柵禮拜堂群像）是編號L0055961，照片背景是木柵教會的第一代教堂。圖／源自英國威爾康影像收藏館
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即將拆除的木柵禮拜堂是第四代教堂，前庭已進行樹木移除作業。記者徐白櫻／攝影
即將拆除的木柵禮拜堂是第四代教堂，前庭已進行樹木移除作業。記者徐白櫻／攝影
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教堂平埔族文史工作者

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