高雄木柵「雪白教堂」走入歷史 重機具下周進駐拆除

2019-05-16 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄木柵教會是全台第三古老的基督教會，百餘年前馬雅各醫師來台留下宣教足跡，目前第四代教堂造型簡潔、典雅，向來有「山中的雪白教堂」之譽。木柵教會表示，走過半世紀的禮拜堂功成身退，下周起拆除重建。

內門木柵地區是西拉雅平埔族分布地，木柵教會創立於西元1868年，也是基督長老教會在台最早設立的平埔族教會。甲仙文史工作者游永福考證發現，西元1871年4月，英國攝影家約翰．湯姆生在宣教士馬雅各醫生引領下，兩度在木柵教會停留，共留下20張照片。照片之中，有張西拉雅平埔族人站立在禮拜堂前拍攝照片，成為後人研究平埔族服飾文化的重要參考資料。

從第一代竹筒厝教堂至今，木柵教堂已經歷經四次改建，現存的第四代教堂造型典雅，因空間不敷使用且有安全疑慮，教友逐年累積重建基金，1年多前教友會員大會公開表決，多數教友希望重建教堂。

木柵教會長老李清正表示，木柵教會創會至今151年，即將改建第五代教堂，教會於母親節舉辦拆除禮拜，下周起重機具進駐施工，拆除目標是禮拜堂與兩棟側邊建物，6月舉辦新建教堂動土儀式，預計以470天原地重建全新教堂。