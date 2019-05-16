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不平和的天安門：生而為人的選擇

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東市一名93歲鍾姓老婦人，住家門前販賣甜酒釀，竟引來財稅局人員上門，帶回數瓶罐裝液體送驗，並告知若酒精含量超過0.5%，將依違反《菸酒管理法》取締，最低開罰3萬元，查緝日期又逢母親節前夕，老婦人一連哭了好幾天，家人看到都心碎，只好找民代求救。

鍾姓老婦人說，自己做的甜酒釀只有熟客才來買，平時沒有什麼生意，當時2名年輕人突然上門，開口便問還有多少存貨通通買下，隨即就拿出記錄表抄寫並要求老婦人簽字。鍾姓老婦人說，自己的甜酒釀又沒有毒，以前住在眷村會用來入菜，年長者也會飲用活血，很多人在賣都沒事，偏偏只查她一人。

屏東縣議會今天上午進行財稅局業務報告，議員唐玉琴怒批，眷村民眾都有製作甜酒釀的習慣，93歲鍾姓老婦人一瓶才賣70元，竟恐遭罰3萬元，最讓人不解的是販賣甜酒釀為何觸法？財稅局人員事前也無進行宣導，老婦人按習慣過日子哪懂得法規怎麼管。

財稅局長程俊回應，當天查扣的是瓶裝有沈澱物液體，甜酒釀是傳統食品並不取締，而《菸酒管理法》的規定非常嚴格，如果民眾自己釀造、自己食用，不對外販售，且數量低於100公升不會開罰，但絕對不能對外販售。對於初次違反個案，會給予減輕二分之一罰款，未來在稽查與執行上會提醒檢查人員充分了解狀況，也會加強宣導民眾認識法律規範。

原住民議員陸月嬌質疑，部落有釀製小米酒習俗，舉辦喜宴動則百桌數，自家釀的不夠用就得和別家買，這就形成交易行為難道也要罰嗎？程俊則表示，若買賣交易私釀酒，縣府依法得以對銷售方開罰，若購買具有合法製酒許可的小米酒，自然沒有觸法疑慮。

93歲鍾姓老婦人說，以前住在眷村會用甜酒釀來入菜，年長者也會飲用活血，很多人在賣...
93歲鍾姓老婦人說，以前住在眷村會用甜酒釀來入菜，年長者也會飲用活血，很多人在賣都沒事，縣府偏偏只查她一人。記者江國豪／攝影
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眷村原住民

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