國際自由車場地經典賽競逐 韓國瑜：運動觀光行銷高雄

2019-05-16 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「2019臺灣盃國際自由車場地經典賽I&II」5月18日至20日在高雄楠梓自由車場登場，來自15國、27支車隊、134名好手齊聚高雄，爭取積分、搶下2020東京奧運與世錦賽入門票。高雄市運動發展局今天舉行賽前記者會，市長韓國瑜歡迎各國選手造訪高雄，期許透過國際體育交流，提升城市能見度。

韓國瑜表示，高雄氣候舒適，一年四季都適宜舉辦賽事與活動，非常歡迎各地運動好手及專業人才造訪。本屆賽事除了有今年剛奪得亞錦賽冠軍的高雄子弟黃亭茵、段承恩披戰袍出賽，還有來自世界各地的優秀選手齊聚，讓國外選手可藉此機會認識高雄在地特色，市府也會全力配合，扮演運動賽事的後盾。

「2019臺灣盃國際自由車場地經典賽」是亞洲的一級經典賽事，更是前進2020東京及世界錦標賽的積分賽。運動發展局指出，本次將有包括哈薩克、西班牙、韓國、羅馬尼亞等15個國家、27支車隊、134名車手競技，提供平台給國內車手挑戰世界名將的機會。

本屆參賽國外選手，有獲得2019亞洲自由車場地錦標賽男菁1公里個人計時賽金牌哈薩克的選手波諾馬里耶夫PONOMARYOV Sergey，以及獲得2019亞洲自由車場地錦標賽男菁集體出發賽金牌的泰國選手帕東波PHONARJTHAN Patompob等。台灣車手也是精銳盡出迎戰，今年剛奪得亞錦賽冠軍的高雄女將黃亭茵、段承恩披戰袍，爭取將冠軍留在台灣。