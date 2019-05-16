高市公幼比六都之末 陳致中要韓國瑜落實「一小一幼」

2019-05-16 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市議員陳致中今天在總質詢時表示，高雄市公幼比是六都之末，全市公幼僅1萬3499個公幼名額，但幼生數有6萬9456人，比例僅19.44%，106年雖在偏鄉增加90個名額，但107、108年都掛零，今年也未編經費，「公幼零成長，私幼學費漲」，要求韓市長兌現「一小一幼」政見，讓年輕雙薪父母減輕育兒負擔。

陳致中強調，一個班30幼生，一年到200萬元就能設置，市府擠出1億元就可以有1500個幼生，這不是做不到的事，他切切實實、接地氣地將家長心聲反映給市長知道。韓國瑜回應，市府財源有限，會誠懇接受建議，與教育局長一起評估看看。

陳致中說，韓市長曾在教育政策白皮書提出「一小一幼」，這不是非營利幼兒園可取代，且私幼很多人也唸不起，但教育局這幾年公幼預算，106年才43萬元，107年15萬元，今年更是掛零，公幼零成長，「不敢說好幾萬缺口要補足，不過也要有開始吧」。

教育局長吳榕峯則答詢，幼兒園政策是教保平價，私幼改成準公共化，不能單獨看公幼，而是要整個育兒政策來談，不是不設；現在242所公立小學有211所已設，其他的是沒有幼兒園或沒有迫切需要，話未講完就被陳致中打斷「局長你這樣我要打總機（問市長）了」，但吳妙回「不用打總機，打我手機比較好用！」

陳致中也提到，現在高市推動非營利幼兒園，中央補助經費達9成，場地取得不易，初期投入成本高，可辦理機構少，萬一中央停止補助，也是要地方出錢，且老師是幼保員，非幼教老師，市府可以雙軌並進，但公幼腳步不能停，只要編列預算、釋出閒置校舍就能做到的事，這跟韓不韓粉、意識形態與總統大選都無關。

陳致中說，高市生育率是六都最低，為何年輕父母不敢生？「表示政策沒奏效，有效果生育率就會慢慢往上成長，不會每年敬陪末座」。