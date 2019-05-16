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不平和的天安門：生而為人的選擇

u故事／小學生騎獨輪車環島 圓一生只有一次的夢

2019-05-16 16:15聯合報 記者王騰毅林澔一劉學聖蔣宗裕╱即時報導

騎車環島是許多人的夢想，但一般人可能沒想過騎獨輪車也能環島，位於高雄市大寮區的翁園國小獨輪車隊11位小朋友，在今年一月下旬至二月間完成13天、超過1000公里的獨輪車環島壯舉，翁園國小獨輪車隊教師郭克偉談起環島的緣起，他說「就是一股衝勁，也可以說自己瘋了」，每次看著獨輪車的小朋友一路成長，挑戰成功之後那種渴望的表情，覺得他們能力還沒完全被發揮出來，經過去年從翁園到墾丁超過百公里的訓練後，決定帶領小朋友挑戰層級更高的環島。

參與環島的11位學生中包括4名國中生及7名國小生，其中四年級的學生林立祐學習獨輪車才1年的時間，就決定參加環島的挑戰，林立祐說「因為這可能是一生只有一次獨輪車環島」，一開始沒想過能完成，幸好有大家的鼓勵才能撐下去。

環島過程中連續多日的長距離騎乘讓不少學生都騎到肌肉痠痛，四年級的學生簡旻宣一度騎到腳踝發炎，但她還是想繼續，因為「想挑戰自己的極限」。教師郭克偉說看到小朋友勇於挑戰的心真的很佩服，在環島的過程中小朋友們遭遇落山風被吹得東倒西歪，也經歷了大大小小的上坡，甚至體力不支而跌倒受傷，但是他們跌倒再爬起，憑藉著不服輸的毅力終於完成環島的夢想。

翁園國小獨輪車環島，旻宣忍了兩天的腳傷撐到花蓮，就醫時難掩失落的表情。記者林澔一...
翁園國小獨輪車環島，旻宣忍了兩天的腳傷撐到花蓮，就醫時難掩失落的表情。記者林澔一/攝影
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翁園國小獨輪車環島，第十三天車隊回到翁園國小完成壯舉，受到同學及親友熱烈迎接。記...
翁園國小獨輪車環島，第十三天車隊回到翁園國小完成壯舉，受到同學及親友熱烈迎接。記者林澔一／攝影
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翁園國小獨輪車環島，小騎士們在淡水表演花式隊形博得滿堂彩。記者林澔一／攝影
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翁園國小獨輪車環島，苗栗後龍路段一處蜿蜒的漫漫長坡還是讓大夥吃了不少苦頭。記者王...
翁園國小獨輪車環島，苗栗後龍路段一處蜿蜒的漫漫長坡還是讓大夥吃了不少苦頭。記者王騰毅／攝影
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園國小獨輪車環島，郭克偉老師牽著旻宣的手向前行。記者王騰毅／攝影
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翁園國小獨輪車環島，小騎士們舉起獨輪車與北回歸線紀念碑合影。記者劉學聖／攝影
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翁園國小獨輪車環島，小騎士們行經鳳梨田。記者劉學聖／攝影
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翁園國小獨輪車環島，第七天立祐在淡水一處下坡路段不慎摔車滾了一圈，所幸除了膝蓋擦...
翁園國小獨輪車環島，第七天立祐在淡水一處下坡路段不慎摔車滾了一圈，所幸除了膝蓋擦傷沒有大礙，他很勇敢地站起來繼續騎，不輕易放棄環島的挑戰。記者王騰毅／攝影
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翁園國小獨輪車環島，小騎士們在北海岸制高點合影。記者王騰毅／攝影
翁園國小獨輪車環島，小騎士們在北海岸制高點合影。記者王騰毅／攝影
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翁園國小獨輪車環島，第七天北海岸的風勢非常大，小騎士們遭遇環島以來最大的風阻，往...
翁園國小獨輪車環島，第七天北海岸的風勢非常大，小騎士們遭遇環島以來最大的風阻，往前的速度雖慢，但孩子們沒有因此停下腳步，她們手拉著手騎在風中，彼此扶持挺過逆境。記者王騰毅／攝影
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環島夢想墾丁

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