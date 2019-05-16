u故事／小學生騎獨輪車環島 圓一生只有一次的夢

騎車環島是許多人的夢想，但一般人可能沒想過騎獨輪車也能環島，位於高雄市大寮區的翁園國小獨輪車隊11位小朋友，在今年一月下旬至二月間完成13天、超過1000公里的獨輪車環島壯舉，翁園國小獨輪車隊教師郭克偉談起環島的緣起，他說「就是一股衝勁，也可以說自己瘋了」，每次看著獨輪車的小朋友一路成長，挑戰成功之後那種渴望的表情，覺得他們能力還沒完全被發揮出來，經過去年從翁園到墾丁超過百公里的訓練後，決定帶領小朋友挑戰層級更高的環島。

參與環島的11位學生中包括4名國中生及7名國小生，其中四年級的學生林立祐學習獨輪車才1年的時間，就決定參加環島的挑戰，林立祐說「因為這可能是一生只有一次獨輪車環島」，一開始沒想過能完成，幸好有大家的鼓勵才能撐下去。