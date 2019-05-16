屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



國立屏東大學校徽涉抄襲爭議，經學校調查後停聘涉抄襲許姓教師，並在3月臨時校務會議中通過續用校徽，歷經近4個月後，屏東大學校長古源光與原創作者樺致形象設計公司創意總監楊佳璋今簽署合約，屏大以100萬元取得原設計圖的授權讓與，並追溯承認其合法使用，讓已使用4年多的「大武驕陽」校徽取得正當性。楊佳璋則將授權讓與金，全數捐給屏東縣啟智協進會等3個在地的社福團體。

屏東大學校徽「大武驕陽」原先由學校對校內師生徵稿，最後由許姓教師的「大武驕陽」獲選，並於104年10月由屏東大學註冊商標。而今年1月，原設計師楊佳璋經過屏東大學時，發現屏大校徽與他102年接受健行科技大學委託設計的一款校徽雷同，在臉書發布後，許姓教師向楊及校方承認在聽楊佳璋演講時拿到校徽圖案，應徵屏大校徽時與學生修改後應徵獲選。

屏大先後召開三級教評會審議，對許姓老師做出停聘處分，目前函報教育部核定中，在3月11日臨時校務會議中，通過續用校徽決議後，與楊佳璋持續溝通，楊佳璋同意校徽讓屏大續用，並決定把屏大給予的授權讓與金全數捐出。

古源光除了感謝三級教評會及學術倫理委員會的迅速調查、明確處置，更感謝設計師楊佳璋的體諒、大愛，雖然「強調會向學校求償，但所得會全數捐給在地弱勢團體」，讓他有勇氣秉持初衷，繼續處理後續事宜，學校也得以順利依循3月11日臨時校務會議之續用校徽決議，圓滿達成雙方和解暨讓與協議，進一步嘉惠在地弱勢團體，另感謝屏東大學校友總會理監事的支持，陳哲男理事長更基於愛護母校，並支持學校做法，慷慨解囊，個人捐贈50萬元。

古說，學校一開始就秉持誠實面對、勇於認錯的態度，自始至終他都親上火線解決問題，並與意見不同的同學，面對面開過兩次說明會，他很感謝學校同仁的奔走協助，讓事件能圓滿落幕，「歷史可以原諒，但不能遺忘」，這段面對歷史、記取教訓再學習的歷程，已成為校徽的一部分，未來將寫入校史中，期盼讓大武驕陽撥去烏雲，再現光芒。