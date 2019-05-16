打開家門讓愛住進來 屏東家扶招募寄養家庭

2019-05-16 14:26 中央社 屏東縣16日電



社會型態改變讓寄養家庭招募變得困難，屏東家扶中心今天舉辦寄養家庭招募記者會，邀請曾是寄養童的張媚淳分享寄養歷程，期盼愛心家庭「打開家門讓愛住進來」。

屏東家扶中心主任傅敏峰指出，屏東家扶目前共55戶寄養家庭協助照顧受虐兒少，有一半照顧者年齡在50歲以上，有4戶屆齡65歲停止擔任寄養，去年僅招募到3戶寄養家庭，增加戶數不及停止服務戶數。

傅敏峰表示，近年來寄養家庭招募困難，服務中的寄養家庭有逐漸流失之勢，部分資深寄養家庭因年齡、體力受限，再加上目前雙薪家庭居多，也有不少單親家庭，且安置兒少輔導難度增加，種種原因導致寄養家庭戶數不足，今年希望能招募到5至7戶的寄養家庭。

縣政府社會處長劉美淑說，兒少在家無法受到適當照顧，寄養家庭能為受虐兒少提供暫時的避風港，縣政府今年調高寄養安置費新台幣4000元，寄養安置費用來到2萬1000元，感謝寄養家庭的付出。

25歲的張媚淳在9歲時，被寄養安置3年，就讀國中時回到阿嬤家居住，張媚淳說，雖然只有3年住在寄養家庭，但影響是一輩子，結束寄養安置時，寄養家庭給了她一輛腳踏車和書桌帶回家，就好像每天上學、放學讀書時，都仍然有寄養家庭陪伴。

張媚淳始終記得結束安置時，寄養媽媽邱招玲的一句話「如果你變壞就不要回來找我」，這句話使她積極地規劃人生目標，且勇敢地朝自己的夢想前進，每當遭逢困頓或問題時，她總會在第一時間想起寄養媽媽，打的第一通求救電話也是寄養媽媽，她很感謝能在寄養家庭中成長，讓她有一個家和歸屬感。