中市未來與希望系列講座 謝哲青代言啟動

2019-05-16 13:07 中央社 台中16日電



邁入第5年的「未來與希望系列講座」將從6月1日起登場，活動代言人作家謝哲青今天與台中市副市長陳子敬、佛光山惠中寺中區總住持覺居法師一起啟動，明天中午起開放報名。

由南華大學、人間文教基金會、惠中寺共同主辦的2019年「未來與希望系列講座」，從6月1日起到29日在惠中寺舉行，邀請30位各領域傑出人士以「無畏」為主題發表演說。

活動啟動儀式上午在惠中寺舉行，系列講座全程免費，採網路報名，報名時間從17日中午12時起，應邀前來演說的講師有蔣勳、林懷民、謝哲青、鄭愁予、洪蘭、黃春明、張善政、張淑芬、王文靜、郭子乾、澎恰恰等，其中6月4日的講座將由台中市長盧秀燕與覺居法師對談。

覺居法師表示，每年的講座都有不同的主題，今年的是「人生行旅，無畏的29堂課」，每位講師都是一一邀請來的，「無畏」很符合現在的大環境，大環境不斷改變中，例如氣候、科技等，許多人因而產生焦慮，但只要有無畏及學習的精神，就不會害怕了。

陳子敬指出，這項講座舉辦以來已吸引7萬多人到場聆聽，講師都是各行各業的佼佼者，透過講師對國家、世界、社會的獨到看法，一定會有很多的啟示。

謝哲青則說，他成長於高雄鳳山，小時候常跟家人到佛光山去 ，到佛光山令他印象最鮮明的就是走一條從人間到地獄的廊道，然後一步步往上爬迎向光明，人跟植物一樣有向光性，人生中總會有低潮，只要試著冷靜適應黑暗，就會找到出路。