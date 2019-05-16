親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

「滿天星斗」也是商機 台灣首座「星野村」催生中

2019-05-16 07:40聯合報 記者潘欣中╱即時報導

「滿天星斗」也可以成為帶動旅遊觀光的亮點，台灣星空守護聯盟和各地天文協會正聯手營造台灣最佳觀星場域，繼協助推動南投縣合歡山成為國際認證的暗空公園，最近又在少光害、空氣品質佳屏東縣滿州鄉，為台灣首座經國際認證的「星野村」催生，希望以觀賞浪漫又壯觀的美麗星空為旅遊亮點，開啟台灣的星空旅遊商機。

台灣星空守護聯盟創辦人劉志安表示，在天文迷努力推動星空商機下，台東縣政府曾辦最美星空攝影大賽，並與珠寶業者合作進行星空旅遊包裝；聯盟並與南投縣政府合作推動光害防制法和清境星空觀光，另為讓合歡山成為國際認證的「暗空公園」，去年7月申請，希望今年能取得國際暗黑協會認證，成為台灣首座公共領域「暗空公園」，同時在屏東縣滿州鄉催生全台首座「星野村」。

屏東縣天文協會榮譽理事長施世治說，恆春半島視野開闊、無空氣汙染、天空淨朗且少光害，是夜觀星斗的極佳去處，位於滿州鄉小墾丁度假村若積極投入改善打造「星野村」品牌，不僅成為台灣的先驅，還能補足日本北海道看不到南十字星，澳洲紐西蘭看不到北十字星的遺憾，「都會年輕人尤其愛『滿天星斗』的夢幻浪漫感覺，也是追流星雨賞銀河的景點。

劉志安說，保護星空不用花太多資源，只要把路燈加燈罩就可以看到顯著改善，小墾丁度假村經1年努力，大規模進行光害防制與燈光控制，讓光只照到需要照亮的地方，不會漫射到天空，並改為低碳環保的液晶燈泡，最近監測發現，星空品質已逼近國際暗黑協會的銅級標準，目前台灣還沒有企業投入，期許成為台灣「星野村」品牌先驅。

「抬頭一望，就能看見滿天星光，沒有人不被感動的。」小墾丁度假村總經理張福生說，全面更換星野燈後，加上被山圍住，只要好天氣，四季星空與銀河更加璀璨；日前協辦屏東縣「星空吶喊」，帶給3000多名天文迷美好的星空與流星雨體驗，希望在暑假前通過國內「星野村」認證，帶動國內保護星空風氣。

台灣星空守護聯盟在少光害、空氣品質佳屏東縣滿州鄉，為台灣首座經國際認證的「星野村...
台灣星空守護聯盟在少光害、空氣品質佳屏東縣滿州鄉，為台灣首座經國際認證的「星野村」催生；全面更換星野燈後，加上被山圍住，只要好天氣，四季星空與銀河更加璀璨。記者潘欣中／翻攝
分享
台灣星空守護聯盟在少光害、空氣品質佳屏東縣滿州鄉，為台灣首座經國際認證的「星野村...
台灣星空守護聯盟在少光害、空氣品質佳屏東縣滿州鄉，為台灣首座經國際認證的「星野村」催生；全面更換星野燈後，加上被山圍住，只要好天氣，四季星空與銀河更加璀璨。記者潘欣中／翻攝
分享
小墾丁度假村全面更換為向下照射的星野燈。記者潘欣中／翻攝
小墾丁度假村全面更換為向下照射的星野燈。記者潘欣中／翻攝
分享

屏東縣墾丁合歡山

相關新聞

議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25

紐西蘭商工辦事處代表拜會 韓國瑜：盼增雙方商業合作

2019-05-16 18:28

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

高雄大林蒲遷村 市府5月底前成立專案辦公室

2019-05-16 19:48

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

高市公幼比六都之末 陳致中要韓國瑜落實「一小一幼」

2019-05-16 16:26

u故事／小學生騎獨輪車環島 圓一生只有一次的夢

2019-05-16 16:15

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

滿天星斗也能拚商機 首座「星野村」催生中

2019-05-16 14:11

高市借新還舊 發債150億

2019-05-16 00:06

高市舉債空間…只剩635億

2019-05-15 23:59

金門大橋110年竣工 林佳龍視察：不容有變數

2019-05-15 23:57

候車亭不見了？ 屏縣：逐步汰換

2019-05-15 23:36

自主都更 屏縣老屋改建享補助

2019-05-15 23:35

迎郵輪載陸客來台 高市與捷寶簽MOU

2019-05-15 23:13

林佳龍視察金門大橋 盼作馬祖大橋施工借鏡

2019-05-15 20:01

進「潮」店與青年交流 鎮長盼國慶煙火來潮州

2019-05-15 19:59

韓國瑜高美館大廳喊發大財挨轟 館方：會維護觀展品質

2019-05-15 19:43

它助果農打敗嚴格藥檢 芒果果農齊喊快快上市

2019-05-15 19:16

屏東大學校徽抄襲案落幕 原創設計師捐授權金做公益

2019-05-15 16:49

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

台中薪情差6都墊底 還比苗縣少

2019-05-15 23:43

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

桃園中路二號社宅中選一般戶明起看屋 未中籤可試包租代管

2019-05-16 10:54

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣

2019-05-16 14:05

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

計車程司機心肌梗塞倒地 導管加低溫治療救回他

2019-05-16 09:09

「滿天星斗」也是商機 台灣首座「星野村」催生中

2019-05-16 07:40

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

影╱一通電話就能買 桃園議員叫「笑氣」外送到議會

2019-05-16 15:12

桃市推YouBike傷害險 今年已理賠4件

2019-05-16 07:47

88歲樂觀抗癌 第14次攻頂玉山

2019-05-15 23:46

妹島和世設計！ 台中綠美圖三度流標

2019-05-16 11:49

茉莉&雅博客二手書10~30元出清 把握18、25日

2019-05-15 23:59

傳統養豬場飄惡臭 台糖畜殖高層被村民轟走未承諾遷廠

2019-05-15 21:53

台東太麻里金針山繡球花道 浪漫如當MV主角

2019-05-15 23:36

高市借新還舊 發債150億

2019-05-16 00:06

路口智慧警示系統…台中見效 桃園跟進

2019-05-15 23:54

2019台南博物館節起跑 民眾可一窺珍稀寶物迷人風采

2019-05-16 07:38

基隆橘郡社區等5候車亭將改建 立委爭取中央補助

2019-05-16 09:52

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

IKEA小碧潭捷運共構店 4亮點！今開幕

2019-05-15 23:12

「山地門」到底在哪裡？ 這檔藝術展一定要看

2019-05-16 07:39

苗栗火車站的「痛」 1號電梯經常故障

2019-05-16 12:15

嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45

影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款

2019-05-16 15:30

六輕氣爆4度協商破局 居民今靜坐抗議

2019-05-15 23:17

金門大橋110年竣工 林佳龍視察：不容有變數

2019-05-15 23:57

住戶共有防火巷變私人違建倉庫 游錫堃：公權力何在？

2019-05-16 11:20

「台灣龍珠」基隆嶼趕6月開放 議員登島讚好美

2019-05-16 00:03

高市舉債空間…只剩635億

2019-05-15 23:59

打通青青草原連絡道瓶頸 竹市元培街148巷拓寬工程動工

2019-05-16 16:24

馬祖最大量赤潮報到 預告藍眼淚首波大爆發

2019-05-16 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top