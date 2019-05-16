「滿天星斗」也是商機 台灣首座「星野村」催生中

2019-05-16 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



「滿天星斗」也可以成為帶動旅遊觀光的亮點，台灣星空守護聯盟和各地天文協會正聯手營造台灣最佳觀星場域，繼協助推動南投縣合歡山成為國際認證的暗空公園，最近又在少光害、空氣品質佳屏東縣滿州鄉，為台灣首座經國際認證的「星野村」催生，希望以觀賞浪漫又壯觀的美麗星空為旅遊亮點，開啟台灣的星空旅遊商機。

台灣星空守護聯盟創辦人劉志安表示，在天文迷努力推動星空商機下，台東縣政府曾辦最美星空攝影大賽，並與珠寶業者合作進行星空旅遊包裝；聯盟並與南投縣政府合作推動光害防制法和清境星空觀光，另為讓合歡山成為國際認證的「暗空公園」，去年7月申請，希望今年能取得國際暗黑協會認證，成為台灣首座公共領域「暗空公園」，同時在屏東縣滿州鄉催生全台首座「星野村」。

屏東縣天文協會榮譽理事長施世治說，恆春半島視野開闊、無空氣汙染、天空淨朗且少光害，是夜觀星斗的極佳去處，位於滿州鄉小墾丁度假村若積極投入改善打造「星野村」品牌，不僅成為台灣的先驅，還能補足日本北海道看不到南十字星，澳洲紐西蘭看不到北十字星的遺憾，「都會年輕人尤其愛『滿天星斗』的夢幻浪漫感覺，也是追流星雨賞銀河的景點。

劉志安說，保護星空不用花太多資源，只要把路燈加燈罩就可以看到顯著改善，小墾丁度假村經1年努力，大規模進行光害防制與燈光控制，讓光只照到需要照亮的地方，不會漫射到天空，並改為低碳環保的液晶燈泡，最近監測發現，星空品質已逼近國際暗黑協會的銅級標準，目前台灣還沒有企業投入，期許成為台灣「星野村」品牌先驅。