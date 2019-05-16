「山地門」到底在哪裡？ 這檔藝術展一定要看

2019-05-16 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



外界常說的「山地門」到底是指哪裡？台灣原住民族文化園區首次推出大山地門當代藝術節，集結瑪家、三地門、霧台三鄉15位藝術聯合展出「當斜坡文化遇見垂直城市：大山地門當代藝術文件展」，展出的範圍涵蓋整個園區，等於整個園區都是戶外博物館。

協調策展的排灣族藝術家伊誕指出，大山地門一般指的就是屏北三個原住民鄉，早期也有平地人稱之為「山豬門」，後來變為「山地門」，與三地門鄉的範圍與定義都不一樣，而這一帶可以看到原住民豐富的工藝展現。

這次的展覽是由徐文瑞策展，出身屏東的他一直希望能大力展現原住民藝術，他說，這次以整個原住民族文化園區為博物館，總計有15位藝術家在19區分別創作，有的直接進駐石板屋，註釋斜坡上的當代藝術。

園區表示，「當斜坡文化遇見垂直城市：大山地門當代藝術文件展」今年2月曾在國父紀念館展出，獲得好評，18日起移師屏東「台灣原住民族文化園區」主場，並擴大舉辦當代藝術展、駐園創作成果展、原創音樂會、文創市集、樂舞展演等。5月18開幕當天適逢「國際博物館日」，全園入場免費。