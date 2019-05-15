捍衛烏坵海域 金門海巡押返越界陸船

2019-05-15 21:50 中央社 金門縣15日電



海巡署金馬澎分署勤務人員今天在烏坵島近海發現一艘非法越界，經驅離仍然返回滯留的無船名大陸船舶，強行登檢並查扣1船7人，下午押返金門料羅港調查，往返航程長達160浬。

海巡署艦隊分署第九海巡隊組主任彭宥淋受訪表示，艦隊分署副分署長王正信凌晨率同艦隊分署500噸級「台北艦」和「10039艇」一艦一艇，分別從台中及金門啟航，遠征烏坵海域執行「護永專案」；5時左右，勤務人員在烏坵島西南0.4浬處發現一艘非法越界的大陸漁船，經過驅離又返回滯留。

巡防艦艇人員立刻強行登檢。彭宥淋說，這次查扣到案的「無船名」船舶，船上有7人，邱姓船長58歲，福建省石獅市人。這艘船未經許可越界滯留烏坵海域，且經多次驅離去而復返，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，巡防艦艇因而決定查扣人船，全案將在完成調查後陳報海巡署艦隊分署依法加重處分。

由金門縣代管的烏坵，總面積只有1.2平方公里，大坵與小坵島組成，行政區劃分為二個村。烏坵距金門本島72浬，中國大陸湄洲島和南日島近在咫尺。

海巡署說，為維護台灣地區海域資源並打擊非法越界陸船，最近統籌調度艦隊分署中部機動海巡隊台北艦及金門海巡隊10039艇等，執行聯合掃蕩勤務；將持續規劃艦艇巡弋烏坵海域，捍衛當地治安及漁業資源。