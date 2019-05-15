親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

林佳龍視察金門大橋 盼作馬祖大橋施工借鏡

2019-05-15 20:01聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門大橋的進度一直備受全民關注，交通部長林佳龍今天首度到場實勘，他表示，金門大橋「只許成功，不許有任何的變數」，期許這座全台首座跨海大橋成為傳世之作，未來能作為馬祖南北竿大橋、新北淡江大橋的施工借鏡，展現台灣的一流國力。

金門大橋工程為國內首座海上脊背式橋樑，連接金門本島和烈嶼鄉的金門大橋，全線長約5.4公里，跨海橋梁段約4.8公里。自民國101年施工以來，一波三折，還換掉2個廠商，直到105年11月28日由東丕營造接續工程後，目前預定進度42.89%，實際進度41.69%；預定110年5月4日竣工。

立法院交通委員會委員陳雪生、童惠珍與縣籍立委陳玉珍今天偕同林佳龍、觀光局、高公局、民航局等部會首長前來金門，考察交通建設，首站視察金門大橋。

林佳龍在看完後說，整個橋目前已經浮上海面，不會再「浮浮沉沉」，他表示，這個工程真的是非常大的挑戰，包括東北季風，我們潮差，還有各種的環境因素，好在現在也都解決了，期許交通部把金門大橋視為傳世之作，未來作為馬祖南北竿大橋、新北淡江大橋的施工借鏡。

林佳龍說，金門大橋不只是一個交通工程，它是「三分交通、七分觀光」，大小金門連結後，對地方觀光、產業、文化的發展將極具吸引力，更是國力的展現。這是全台上下的事，只許成功，不許有任何變數，絕不可能半途而廢。對於，廠商面對的貸款問題，他也建議應該邀請銀行團的決策人士到大橋現場了解。

到場陪同的金門縣長楊鎮浯表示，金門大橋承載太多金門鄉親的期盼，完工後將解決金門本島和烈嶼鄉親的民生和醫療問題外，但同時帶來大小金門交通、旅運消費結構的改變，期盼到時交通部能大力支持相關因應方案。

陳玉珍則有備而來，做了2張小字報，質疑金門大橋的工程，至今已換了第3家廠商，預定完工時程從109年9月調整到110年1月，又延到110年5月，真是一波三折，希望下次再來考察時，完工的時程能不要再展延。

金門立委陳玉珍則有備而來，做了2張小字報，質疑金門大橋的工程一延再延，希望下次再...
金門立委陳玉珍則有備而來，做了2張小字報，質疑金門大橋的工程一延再延，希望下次再來考察時，完工的時程不要再展延。記者蔡家蓁／攝影
分享
交通部長林佳龍（右二）首度視察金門大橋，在受訪時表示，期許這座全台首座跨海大橋成...
交通部長林佳龍（右二）首度視察金門大橋，在受訪時表示，期許這座全台首座跨海大橋成為傳世之作。記者蔡家蓁／攝影
分享
立法院交通委員會委員童惠珍（左二）與縣籍立委陳玉珍（左一）與交通部長林佳龍（右二...
立法院交通委員會委員童惠珍（左二）與縣籍立委陳玉珍（左一）與交通部長林佳龍（右二）視察金門大橋，金門縣長楊鎮浯（右一）也全程陪同。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門大橋林佳龍考察

相關新聞

高市國民黨立委初選完成登記 16日起陸續民調決勝負

2019-05-15 23:29

進「潮」店與青年交流 鎮長盼國慶煙火來潮州

2019-05-15 19:59

韓國瑜高美館大廳喊發大財挨轟 館方：會維護觀展品質

2019-05-15 19:43

它助果農打敗嚴格藥檢 芒果果農齊喊快快上市

2019-05-15 19:16

高雄大學鼓勵學生開口說 全程英語點購享美食免費折扣

2019-05-15 19:05

屏東大學校徽抄襲案落幕 原創設計師捐授權金做公益

2019-05-15 16:49

老建物改建有補助 屏縣首推自主都更

2019-05-15 15:19

熱門文章

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

韓國瑜高美館大廳喊發大財挨轟 館方：會維護觀展品質

2019-05-15 19:43

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

台中薪情差6都墊底 還比苗縣少

2019-05-15 23:43

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top