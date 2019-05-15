林佳龍視察金門大橋 盼作馬祖大橋施工借鏡

2019-05-15 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門大橋的進度一直備受全民關注，交通部長林佳龍今天首度到場實勘，他表示，金門大橋「只許成功，不許有任何的變數」，期許這座全台首座跨海大橋成為傳世之作，未來能作為馬祖南北竿大橋、新北淡江大橋的施工借鏡，展現台灣的一流國力。

金門大橋工程為國內首座海上脊背式橋樑，連接金門本島和烈嶼鄉的金門大橋，全線長約5.4公里，跨海橋梁段約4.8公里。自民國101年施工以來，一波三折，還換掉2個廠商，直到105年11月28日由東丕營造接續工程後，目前預定進度42.89%，實際進度41.69%；預定110年5月4日竣工。

立法院交通委員會委員陳雪生、童惠珍與縣籍立委陳玉珍今天偕同林佳龍、觀光局、高公局、民航局等部會首長前來金門，考察交通建設，首站視察金門大橋。

林佳龍在看完後說，整個橋目前已經浮上海面，不會再「浮浮沉沉」，他表示，這個工程真的是非常大的挑戰，包括東北季風，我們潮差，還有各種的環境因素，好在現在也都解決了，期許交通部把金門大橋視為傳世之作，未來作為馬祖南北竿大橋、新北淡江大橋的施工借鏡。

林佳龍說，金門大橋不只是一個交通工程，它是「三分交通、七分觀光」，大小金門連結後，對地方觀光、產業、文化的發展將極具吸引力，更是國力的展現。這是全台上下的事，只許成功，不許有任何變數，絕不可能半途而廢。對於，廠商面對的貸款問題，他也建議應該邀請銀行團的決策人士到大橋現場了解。

到場陪同的金門縣長楊鎮浯表示，金門大橋承載太多金門鄉親的期盼，完工後將解決金門本島和烈嶼鄉親的民生和醫療問題外，但同時帶來大小金門交通、旅運消費結構的改變，期盼到時交通部能大力支持相關因應方案。