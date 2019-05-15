進「潮」店與青年交流 鎮長盼國慶煙火來潮州

2019-05-15 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



潮州最潮的服飾店，由在地青年返鄉一手創立！潮州鎮長周品全今天特別造訪潮流服飾品牌「Mrnspta」，就青年創業議題進行交流，而日前屏東縣長潘孟安表示，將爭取國慶煙火在屏東，潮州也在會勘場地名單中，周品全認為潮州位處屏東中心處具有地利優勢，希望爭取這項全國活性活動落腳潮州。

7年級青年溫鈺瑋返鄉創業，創造獨立品牌「Mrnspta」，因為店面裝潢走潮流風在純樸小鎮街頭格外醒目，鎮長周品全今日與店長溫鈺瑋進行交流，同時品嚐很夯的「政治奶茶」，在聽完青年創業的困境與需求，周表示將會請鎮公所相關科室共同研議如何打造青年回鄉的好環境。

「創業不恐怖，持之以恆就有出路」溫鈺瑋18歲休學後，在夜市擺地攤賣衣服3年，有天望著故鄉風景決定返鄉創業。他說返鄉最大的好處是「資源充沛」，父母、朋友都在家鄉，環境也最是熟悉，只要仔細觀察和大膽創新，就能發現商機。溫說當初除了申請青年創業貸款，因從沒有學過繪圖軟體，還跑到名片行和老闆學了1年，設計出自己的品牌LOGO。

而屏東縣長潘孟安14日表示，將積極爭取國慶煙火到屏東，並舉出屏東河濱公園、里港河堤、潮州、東港大鵬灣及恆春半島等地點，供內政部勘查，周品全肯定縣長為屏東爭取全國性活動，也感謝縣長對潮州公共建設改善的支持，周品全認為潮州位處屏東中心具地利之便，轉運站啟用後也有交通優勢，潮州跳傘場、林後泗林平地森林園區等處，腹地廣大都很適合放煙火。