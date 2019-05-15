澎湖就業服務中心 媒合友善工作

2019-05-15 20:06 中央社 澎湖縣15日電



澎湖54歲的「阿麗」帶著領有身障手冊的「阿吉」與「小傑」 ，3人一組負責飯店客房的清理，在工作職場上動作稍緩，但卻整理的乾淨俐落，令飯店與客人都滿意。

曾擔任餐飲助理的「阿麗」與領有輕度身障手冊的「阿吉」與「小傑」等人，勞動部澎湖就業中心透過「職場學習及再適應計畫」及「中高齡再就業」等協助，媒合至馬公和田飯店擔任房務員工作，讓他們重拾自信心，在職場上努力工作表現。

目前正值澎湖觀光旺季，各旅宿業者幾乎每天迎接大批旅客，人進人出，54歲的阿麗帶著「阿吉」與「小傑」3人一組，趁房客退房之際，按照自己職務的SOP標準作業流程，分工清潔保養客房，雖然動作上稍有遲緩，卻能在慢工出細活下，每個房間都整理的乾乾淨淨，來迎接新的房客。

阿麗說，過去從事廚師助理、清潔工等勞力性質工作，前年因身體不堪負荷而離職，待業期間求助澎湖就業中心，在獲得推介進入飯店任房務員後，為緩和工作壓力，透過「中高齡職務再設計」申請有護具、滾輪水桶、撢子等輔具，在職場工作上非常順利，可減輕體力負擔並預防職業傷害。

勞動部澎湖就業中心主任陳家全表示，澎湖職缺有限，對象還是中高齡與身障者，感謝和田飯店善盡企業社會責任，願意僱用中高齡與身障者擔任房務員，讓他們可穩定就業，重拾生活自信，營造一個友善的工作職場。