親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

澎湖就業服務中心 媒合友善工作

2019-05-15 20:06中央社 澎湖縣15日電

澎湖54歲的「阿麗」帶著領有身障手冊的「阿吉」與「小傑」 ，3人一組負責飯店客房的清理，在工作職場上動作稍緩，但卻整理的乾淨俐落，令飯店與客人都滿意。

曾擔任餐飲助理的「阿麗」與領有輕度身障手冊的「阿吉」與「小傑」等人，勞動部澎湖就業中心透過「職場學習及再適應計畫」及「中高齡再就業」等協助，媒合至馬公和田飯店擔任房務員工作，讓他們重拾自信心，在職場上努力工作表現。

目前正值澎湖觀光旺季，各旅宿業者幾乎每天迎接大批旅客，人進人出，54歲的阿麗帶著「阿吉」與「小傑」3人一組，趁房客退房之際，按照自己職務的SOP標準作業流程，分工清潔保養客房，雖然動作上稍有遲緩，卻能在慢工出細活下，每個房間都整理的乾乾淨淨，來迎接新的房客。

阿麗說，過去從事廚師助理、清潔工等勞力性質工作，前年因身體不堪負荷而離職，待業期間求助澎湖就業中心，在獲得推介進入飯店任房務員後，為緩和工作壓力，透過「中高齡職務再設計」申請有護具、滾輪水桶、撢子等輔具，在職場工作上非常順利，可減輕體力負擔並預防職業傷害。

勞動部澎湖就業中心主任陳家全表示，澎湖職缺有限，對象還是中高齡與身障者，感謝和田飯店善盡企業社會責任，願意僱用中高齡與身障者擔任房務員，讓他們可穩定就業，重拾生活自信，營造一個友善的工作職場。

澎湖身障者

相關新聞

林佳龍視察金門大橋 盼作馬祖大橋施工借鏡

2019-05-15 20:01

進「潮」店與青年交流 鎮長盼國慶煙火來潮州

2019-05-15 19:59

韓國瑜高美館大廳喊發大財挨轟 館方：會維護觀展品質

2019-05-15 19:43

它助果農打敗嚴格藥檢 芒果果農齊喊快快上市

2019-05-15 19:16

高雄大學鼓勵學生開口說 全程英語點購享美食免費折扣

2019-05-15 19:05

屏東大學校徽抄襲案落幕 原創設計師捐授權金做公益

2019-05-15 16:49

老建物改建有補助 屏縣首推自主都更

2019-05-15 15:19

熱門文章

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

韓國瑜高美館大廳喊發大財挨轟 館方：會維護觀展品質

2019-05-15 19:43

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

台中薪情差6都墊底 還比苗縣少

2019-05-15 23:43

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top