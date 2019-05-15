韓國瑜高美館大廳喊發大財挨轟 館方：會維護觀展品質

2019-05-15 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜14日在高美館大廳，與局處首長數度高喊「高雄發大財！」，遭網友批評「沒水準」，不尊重主辦方、參展藝術家和觀眾。韓國瑜今天表示，如果民眾不舒服，非常不好意思。館方晚上也發出聲明：對於觀展品質之維護，高美館日後會特別注意。

高雄市府市政會議昨天在高美館舉行，會議後安排參觀〈太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術〉特展，數十名局處首長於大廳前合照時，數度高喊「高雄發大財」，此舉引起網友撻伐。

網友反映，「你們是美術館，如果今天在館內大叫的是個孩子呢？早就被喝止了，還會連帶怪罪父母沒教好吧？」也有網友說，「美術館保持安靜不是常識嗎？想要喊口號為什麼不出去外面喊？美術館不是這樣被用來政治作秀的場所的，能有點文化素養跟水準嗎？」並要求高美館要給外界一個說法。

也有網友認為，藝文公共場所當然不應喧嘩，但韓國瑜喊口號的地方不是在正式展場內，而是在高美館大廳，這是多元使用空間，平常也有舉辦過頒獎典禮、音樂會、記者會，喊口號的行為是不妥當，但也不必過於苛責。

韓國瑜今天在市政總質詢休時息時間受訪表示，如果造成一些參觀者心裡面有點不舒服、不愉快的話，非常不好意思。事實上停留的時間並不是很長，美術館館長引導團隊看了有紀念意義的展覽，他希望團隊有一個正面能量。

針對市長率局處首長參觀高美館太陽雨特展，高美館今晚回應如下：

高雄市長韓國瑜上任之後，昨(14) 日首次將市政會議移往高雄市立美術館召開，會後並率領局處首長及幕僚們參觀高美館今年最重要的售票特展之一「太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術」。針對局處首長在大廳呼口號一事，業經市長公開對外界說明；對於觀展品質之維護，高美館日後也會特別注意。高美館館長李玉玲當天親自為市府一級長官說明展覽重要性，並進行展場導覽，一窺東南亞當代藝術的能量與魅力，也期待藉由媒體的報導讓更多民眾知道這檔好展。