它助果農打敗嚴格藥檢 芒果果農齊喊快快上市

2019-05-15 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



為提升台灣愛文芒果外銷競爭力，高雄區農業改良場今天在屏東縣枋山鄉7-11海豚灣門市2樓及芒果園舉辦「外銷芒果病害生物防治暨綜合管理」示範觀摩會，展出新研發的枯草桿菌（簡稱KHY8）生物農藥並配合綜合管理病害防治技術，因可通過外銷最嚴格的藥檢，吸引上百果農到場，莫不希望KHY8生物農藥早日上市。

高雄場長戴順發說，芒果黑斑病及炭疽病為芒果外銷時的重要限制因子，可選用之化學防治藥劑種類較少，又常受限於對方國家所訂定的農藥殘留容許標準與我國不盡相同，造成農友在病害管理以及出口作業上的困擾；採用KHY8生物農藥配合加強田間衛生，同時應用亞磷酸及氫氧化鉀等非農藥防治資材，關鍵時刻再以最少量的輸韓芒果核准用藥進行病害綜合管理，可大幅降低防治用藥次數。

他說，相較於農友慣行的防治方式，可減少約42%的化學農藥使用量和約20%的防治成本，有效遏止芒果黑斑病及炭疽病的危害外，農藥殘留檢測結果可同時符合國內、輸日及輸韓的殘留容許標準；KHY8目前已技術移轉予業界，正進行生物農藥登記申請中，期盼盡快上市，做為安全且有效的芒果病害防治資材。