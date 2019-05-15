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不怕假消息中傷 盧旺昇加碼捐芒果助植物人

2019-05-15 17:16中央社 屏東縣15日電

屏東青農盧旺昇種植的愛文芒果今年全台第一櫃外銷香港，卻被假消息中傷，在混亂的時局中，盧旺昇仍持續每年的愛心，今天連續第4年捐贈芒果給創世基金會義賣，幫助植物人

32歲的盧旺昇返鄉種芒果10年，用牛奶種植愛文芒果，產品品質佳，連續多年接外銷訂單，日前接獲貿易商訂單出貨香港，是全台第一櫃愛文芒果外銷訂單，封櫃時，縣長潘孟安及農糧署南區分署長姚志旺出席啟航儀式，事後傳出訂單是縣府補助買芒果，再交由貿易商出口，縣府後來澄清沒有此事。

盧旺昇今天表示，對他沒有影響，只是擔心影響到其他的果農。

盧旺昇不畏假消息，沒有停止他每年捐贈芒果給創世屏東分院的愛心，今年第4年，他加碼捐贈200箱，一共400箱愛文芒果捐給創世屏東分院，其中，御用級200箱義賣價每箱新台幣1500元，寶島級200箱每箱899元。

另外，枋山農民陳晙嘉受盧旺昇影響，也捐贈100瓶蜂蜜助植物人，每罐600元，還有芒果乾每包150元。

盧旺昇表示，奶奶曾經臥床，當時沒法隨身在側，成為一輩子的遺憾，奶奶往生後，他跟隨奶奶的善心，隨時助人。

創世屏東分院院長林艾樺說，今年創世計畫全面提升全台安養院消防設備，所需經費龐大，屏東分院需添置10扇防火門，邀請民眾品嘗好吃的水果，同時匯集善心。

芒果植物人義賣

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