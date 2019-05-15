振興原鄉 高市與Winrock International基金會簽備忘錄

2019-05-15 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



為促進偏鄉發展、振興原住民村落文化，高雄市府15日與美國非營利組織Winrock International公益基金會簽署合作備忘錄，將從原鄉桃源區開始，為振興原民村落籌募資源。高雄市長韓國瑜出席表示，原住民地區在高雄長期被漠視，感謝基金會願張開溫暖雙手幫助偏鄉孩子，將來他們也有機會幫助其他弱勢，為社會帶來善良的循環。

Winrock International是由美國洛克菲勒基金會創設，長期在美國和世界各地協助弱勢族群改善生活、增加經濟機會及自然資源維護等工作。該基金會表示，與市府簽下MOU後，將為原鄉規畫文化推廣、產品行銷、生態保護、農業促進、旅遊發展和創業服務等相關活動，市府則提供行政協助與支持，促進高雄市偏鄉更多發展。