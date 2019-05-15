親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

振興原鄉 高市與Winrock International基金會簽備忘錄

2019-05-15 16:06聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

為促進偏鄉發展、振興原住民村落文化，高雄市府15日與美國非營利組織Winrock International公益基金會簽署合作備忘錄，將從原鄉桃源區開始，為振興原民村落籌募資源。高雄市長韓國瑜出席表示，原住民地區在高雄長期被漠視，感謝基金會願張開溫暖雙手幫助偏鄉孩子，將來他們也有機會幫助其他弱勢，為社會帶來善良的循環。

Winrock International是由美國洛克菲勒基金會創設，長期在美國和世界各地協助弱勢族群改善生活、增加經濟機會及自然資源維護等工作。該基金會表示，與市府簽下MOU後，將為原鄉規畫文化推廣、產品行銷、生態保護、農業促進、旅遊發展和創業服務等相關活動，市府則提供行政協助與支持，促進高雄市偏鄉更多發展。

基金會一行15人在原民會及桃源區公所人員陪同下，14日前往桃源區現勘，包括寶山二集團、藤枝林道及南橫沿線等10處地方，收穫良多。該基金會希望透過與市府合作模式，將原鄉地區打造成「韌性社區」，未來不管遇到天災或突發狀況，「社區體質不會這麼虛弱」；基金會不只協助原鄉發展，還會開發其他資源來支持高雄的原鄉計畫。

高市府與Winrock International基金會簽訂備忘錄，將以在世界各...
高市府與Winrock International基金會簽訂備忘錄，將以在世界各地協助弱勢族群的豐富經驗，籌募資源協助高雄市桃源區，振興原民村落文化。圖／高市府提供
分享

偏鄉高雄市原住民

相關新聞

林佳龍視察金門大橋 盼作馬祖大橋施工借鏡

2019-05-15 20:01

進「潮」店與青年交流 鎮長盼國慶煙火來潮州

2019-05-15 19:59

韓國瑜高美館大廳喊發大財挨轟 館方：會維護觀展品質

2019-05-15 19:43

它助果農打敗嚴格藥檢 芒果果農齊喊快快上市

2019-05-15 19:16

高雄大學鼓勵學生開口說 全程英語點購享美食免費折扣

2019-05-15 19:05

屏東大學校徽抄襲案落幕 原創設計師捐授權金做公益

2019-05-15 16:49

老建物改建有補助 屏縣首推自主都更

2019-05-15 15:19

熱門文章

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

台中薪情差6都墊底 還比苗縣少

2019-05-15 23:43

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top