親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

大山地門當代藝術展 回到主場展出

2019-05-15 15:42中央社 屏東縣15日電

屏東縣三地門鄉、瑪家鄉和霧台鄉藝術家聯合展出的「大山地門當代藝術文件展」，2月在台北展出獲好評後，18日起將回到主場「大山地門」，在台灣原住民族文化園區展出。

「當斜坡文化遇見垂直城市：大山地門當代藝術文件展」2月在台北國父紀念館展出獲得好評，原創作15名藝術家的作品移師回屏東，18日起在瑪家鄉的台灣原住民族文化園區舉辦「斜坡上的話-2019大山地門當代藝術節」。

三地門鄉藝術家伊誕表示，早期三地門鄉（排灣族）、瑪家鄉（排灣族）和霧台鄉（魯凱族）因在地域上相連，統稱為「大山地門」，而他們也自稱是KaCailsi（真正住在斜坡上的人）。

「2019大山地門當代藝術節」將擴大舉辦當代藝術展、駐園創作成果展、原創音樂會、文創市集、樂舞展演等，5、6月也有「斜坡上的美術館—藝術家面對面互動對談」、「斜坡上的當代藝術：歷史與哲學」國際論壇等系列活動。

伊誕說，這次共有15個「大山地門」藝術家及2名花東藝術家在文化園區內19個區域展出，除了室內的展示館外，還有戶外作品，每個石板屋或頭目屋內外也都有藝術家的作品展出。

文化園區表示，參展的15位斜坡藝術家來頭不小，包含原住民首位國家文藝獎美術類得主撒古流、Pulima藝術獎首獎得主杜寒菘、安聖惠及達比烏蘭古勒勒及武玉玲等，還有受邀國內外駐村藝術家。

各藝術家們這幾天正趕著完成佈展的藝術品，年輕藝術家磊勒丹在山路的側牆以鮮艷黃為底，畫著猴子看人上大號、太陽抽煙斗、倒栽的裸體人等等，他說，想展現的是「混亂」。

文化園區表示，藝術節由原住民族委員會串連「大山地門」藝術家進行在地斜坡藝術尋根與闡揚，在文化部支持下，邁開建構台灣藝術史與台灣原住民藝術史的步伐。

藝術家原住民藝術節

相關新聞

林佳龍視察金門大橋 盼作馬祖大橋施工借鏡

2019-05-15 20:01

進「潮」店與青年交流 鎮長盼國慶煙火來潮州

2019-05-15 19:59

韓國瑜高美館大廳喊發大財挨轟 館方：會維護觀展品質

2019-05-15 19:43

它助果農打敗嚴格藥檢 芒果果農齊喊快快上市

2019-05-15 19:16

高雄大學鼓勵學生開口說 全程英語點購享美食免費折扣

2019-05-15 19:05

屏東大學校徽抄襲案落幕 原創設計師捐授權金做公益

2019-05-15 16:49

老建物改建有補助 屏縣首推自主都更

2019-05-15 15:19

熱門文章

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

台中薪情差6都墊底 還比苗縣少

2019-05-15 23:43

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top