大山地門當代藝術展 回到主場展出

2019-05-15 15:42 中央社 屏東縣15日電



屏東縣三地門鄉、瑪家鄉和霧台鄉藝術家聯合展出的「大山地門當代藝術文件展」，2月在台北展出獲好評後，18日起將回到主場「大山地門」，在台灣原住民族文化園區展出。

「當斜坡文化遇見垂直城市：大山地門當代藝術文件展」2月在台北國父紀念館展出獲得好評，原創作15名藝術家的作品移師回屏東，18日起在瑪家鄉的台灣原住民族文化園區舉辦「斜坡上的話-2019大山地門當代藝術節」。

三地門鄉藝術家伊誕表示，早期三地門鄉（排灣族）、瑪家鄉（排灣族）和霧台鄉（魯凱族）因在地域上相連，統稱為「大山地門」，而他們也自稱是KaCailsi（真正住在斜坡上的人）。

「2019大山地門當代藝術節」將擴大舉辦當代藝術展、駐園創作成果展、原創音樂會、文創市集、樂舞展演等，5、6月也有「斜坡上的美術館—藝術家面對面互動對談」、「斜坡上的當代藝術：歷史與哲學」國際論壇等系列活動。

伊誕說，這次共有15個「大山地門」藝術家及2名花東藝術家在文化園區內19個區域展出，除了室內的展示館外，還有戶外作品，每個石板屋或頭目屋內外也都有藝術家的作品展出。

文化園區表示，參展的15位斜坡藝術家來頭不小，包含原住民首位國家文藝獎美術類得主撒古流、Pulima藝術獎首獎得主杜寒菘、安聖惠及達比烏蘭古勒勒及武玉玲等，還有受邀國內外駐村藝術家。

各藝術家們這幾天正趕著完成佈展的藝術品，年輕藝術家磊勒丹在山路的側牆以鮮艷黃為底，畫著猴子看人上大號、太陽抽煙斗、倒栽的裸體人等等，他說，想展現的是「混亂」。

文化園區表示，藝術節由原住民族委員會串連「大山地門」藝術家進行在地斜坡藝術尋根與闡揚，在文化部支持下，邁開建構台灣藝術史與台灣原住民藝術史的步伐。