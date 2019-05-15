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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

老建物改建有補助 屏縣首推自主都更

2019-05-15 15:19聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

為推動都市更新，屏東縣政府上月公告劃定「屏東市既有聚落優先整建或維護更新地區」，未來都市計畫範圍內、屋齡20年以上，連棟透天式接續達3棟以上或整幢5層樓以上的建物，都可以針對規劃設計、後續整建工程提出補助申請，其中建物評估可百分百補助，施工經費最高享有75%補助，目前屏市已有兩棟大樓提出申請。

縣府表示，自從105年南台地震造成台南的大樓倒塌後，老建物的結構安全就一直受到關注，尤其近來地震頻傳，有的建物甚龜裂、外牆漏水，補強已刻不容緩，不過社區建物或大樓要整建補強，必須取得所有當事人同意，推動並不容易。

縣府城鄉發展處長李怡德表示，為鼓勵老舊建築物辦理自主更新，屏東縣政府上月公告「屏東縣屏東市既有聚落優先整建或維護更新地區」，針對屏東都市計畫區內住宅及商業區，符合條件的建物均可循自主都市更新程序，工程補助經費將從原本45%的比例最高提高至75%。

李怡德表示，屏東市區的商業區發展率達96%，區內住宅區發展率也達83%，另外全縣20年以上5樓以上建築物有7成集中於屏東市，因此首波自主更新以以屏東市為優先，未來希望成為自主更新示範區，做為其他鄉鎮的的借鏡，目前已有「師範清境」與「東方帝國」兩大樓取得工程規劃與建物結構詳評的補助。

縣府說，依據補助相關規定，只要位於屏東縣都市計畫範圍內，屋齡20年以上建築物，屬「連棟透天式或雙拼式接續達3棟以上」或「整幢5層樓以上」建築物，都可針對規劃設計、建築物結構詳評以及後續工程施工經費提出補助申請，其中規劃設計、建築物結構詳評全額補助，工程施工經費最高補助75%。

另縣府也已成立自主更新輔導團，以協助整合民眾意見以協助申請，還可以到社區為民眾辦說明會、有意辦理或想了解自主更新的民眾，可洽詢縣府城鄉發展處都市計畫科（08）7320415轉3335聯絡。

有些老大樓外觀磁磚剝落嚴重，屏東縣府希望透過自主都市更新協助大樓整建。圖／屏東縣...
有些老大樓外觀磁磚剝落嚴重，屏東縣府希望透過自主都市更新協助大樓整建。圖／屏東縣府提供
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縣府調查，屏東縣20年以上5樓以上建築物有7成集中於屏東市，因此首波自主更新以以...
縣府調查，屏東縣20年以上5樓以上建築物有7成集中於屏東市，因此首波自主更新以以屏東市為優先。圖／本報資料照
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建築屏東縣政府都市計畫

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