拍板定案！美濃爭取納入國家風景區 年底前完成作業

2019-05-14 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



觀光局茂林國家風景區範圍涵蓋高屏兩地，美濃是否要納入爭議多年。美濃區公所今天上午舉辦第三場說明會，會中達成納入共識，可望今年底前完成納編。茂管處表示，現有範圍以原民特色為主，美濃若納入，族群文化會更多元與豐富。

茂林國家風景區成立於民國90年，面積近6萬公頃，橫跨高雄桃源、六龜、茂林及屏東三地門、霧台、瑪家等6個鄉鎮地區。過去數年，美濃爭取設立國家自然公園，多數人對納入國家風景區的意願不高。

茂管處單一年度預算至少數億元，美濃觀光產業界人士不放棄爭取納入風景區。去年8月起，美濃公所舉辦座談會，昨在廣德社區活動中心舉辦第三場，茂管處、美濃愛鄉協進會、在地里長與東高雄觀光產業聯盟人士出席。

三場座談會中，多位農民擔心納入風景區會限制農地使用。茂管處企業課長吳怡潔表示，國家風景區與國家公園不一樣，即使納入風景區，建設或開發計畫仍由市府核准，茂管處僅針對確保風景區環境品質與景觀部分表達意見，沒有強制力，土地使用維持原狀。

東高雄觀光產業聯盟理事長吳文豪表示，美濃雖是十大觀光小鎮，市府經費拮据，樂見納入風景區提升品質。美濃愛鄉協會理事長李永龍認為，美濃有市府與中央客委會預算，現在又加入觀光局，擔心各單位各行其政、多頭馬車，希望做好整合與規劃，以免建設紊亂。