社工被迫「回捐」薪水惹議 潘孟安下令再發現終止合作

2019-05-14 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣有非營利組織的社工向高市社工職業工會申訴，指機構強迫他們回捐薪水，從2千到8千都有，全案引起縣議員許展維的關注，縣長潘孟安今天更要求縣府相關單位通令各非營利組織，如果再有要求社工回捐薪水者，將終止合作計畫，並且停止補助。

據了解，社工回捐薪水在社工界存在已久，有些非營利組織因為財源有限，又限於受委託的合作計畫對人事支出有一定標準的要求，因此有些組織會私下要求社工回捐薪水，有的社工抱著「作功德」的心情，也就長期隱忍。

縣府社會處長劉美淑表示，為了杜絕回捐的漏習，同時保障社工勞動權益，屏東縣政府自今年起在委託契約書內即納入勞工權益保障，給付雇主負擔公提勞退全額給付，發放久任津貼及風險津貼，並規範雇主應該如實支付社工薪資，不得回捐。

沒有想到最近又有某社福組織要求社工回捐薪水，由於屏東縣沒有社工職業工會，社工一狀告到高雄市的工會，經縣府調查，這個機構執行的方案是受衛福部委託，雖非縣府，但勞工處已展開調查。