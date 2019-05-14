社工被迫「回捐」薪水惹議 潘孟安下令再發現終止合作
屏東縣有非營利組織的社工向高市社工職業工會申訴，指機構強迫他們回捐薪水，從2千到8千都有，全案引起縣議員許展維的關注，縣長潘孟安今天更要求縣府相關單位通令各非營利組織，如果再有要求社工回捐薪水者，將終止合作計畫，並且停止補助。
據了解，社工回捐薪水在社工界存在已久，有些非營利組織因為財源有限，又限於受委託的合作計畫對人事支出有一定標準的要求，因此有些組織會私下要求社工回捐薪水，有的社工抱著「作功德」的心情，也就長期隱忍。
縣府社會處長劉美淑表示，為了杜絕回捐的漏習，同時保障社工勞動權益，屏東縣政府自今年起在委託契約書內即納入勞工權益保障，給付雇主負擔公提勞退全額給付，發放久任津貼及風險津貼，並規範雇主應該如實支付社工薪資，不得回捐。
沒有想到最近又有某社福組織要求社工回捐薪水，由於屏東縣沒有社工職業工會，社工一狀告到高雄市的工會，經縣府調查，這個機構執行的方案是受衛福部委託，雖非縣府，但勞工處已展開調查。
屏東縣議員許展維今天在議會質旬時要求縣府要嚴查社工回捐薪水的現象，縣長潘孟安表示，屏東縣有兩千多位社工，為保障社工權益，絕對不允許「回捐」的漏習繼續存在，他會立刻要求警政、社政、衛生及教育等系統，如果發現有社工被強迫回捐，已認定違法，除了由勞工處介入調解外，一律停止合作，並要求繳回補助款。
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