親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄正義車站工地驚見女屍！塑膠袋套上身死因待查

NBA／為何不用林書豪 暴龍記者嗆答：因為會輸

社工被迫「回捐」薪水惹議 潘孟安下令再發現終止合作

2019-05-14 18:41聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣有非營利組織的社工向高市社工職業工會申訴，指機構強迫他們回捐薪水，從2千到8千都有，全案引起縣議員許展維的關注，縣長潘孟安今天更要求縣府相關單位通令各非營利組織，如果再有要求社工回捐薪水者，將終止合作計畫，並且停止補助。

據了解，社工回捐薪水在社工界存在已久，有些非營利組織因為財源有限，又限於受委託的合作計畫對人事支出有一定標準的要求，因此有些組織會私下要求社工回捐薪水，有的社工抱著「作功德」的心情，也就長期隱忍。

縣府社會處長劉美淑表示，為了杜絕回捐的漏習，同時保障社工勞動權益，屏東縣政府自今年起在委託契約書內即納入勞工權益保障，給付雇主負擔公提勞退全額給付，發放久任津貼及風險津貼，並規範雇主應該如實支付社工薪資，不得回捐。

沒有想到最近又有某社福組織要求社工回捐薪水，由於屏東縣沒有社工職業工會，社工一狀告到高雄市的工會，經縣府調查，這個機構執行的方案是受衛福部委託，雖非縣府，但勞工處已展開調查。

屏東縣議員許展維今天在議會質旬時要求縣府要嚴查社工回捐薪水的現象，縣長潘孟安表示，屏東縣有兩千多位社工，為保障社工權益，絕對不允許「回捐」的漏習繼續存在，他會立刻要求警政、社政、衛生及教育等系統，如果發現有社工被強迫回捐，已認定違法，除了由勞工處介入調解外，一律停止合作，並要求繳回補助款。

屏東縣議員許展維今天在議會質旬時要求縣府要嚴查社工回捐薪水的現象。記者翁禎霞／攝...
屏東縣議員許展維今天在議會質旬時要求縣府要嚴查社工回捐薪水的現象。記者翁禎霞／攝影
分享

社工薪水屏東縣政府

相關新聞

拍板定案！美濃爭取納入國家風景區 年底前完成作業

2019-05-14 18:41

高雄市農產品到4月底 外銷數量完勝去年一整年

2019-05-14 18:18

高雄國小類流感群聚研判是次波感染 衛生局開罰

2019-05-14 18:22

墾丁陽傘收租竟鬧上警局 墾管處將立法管理杜爭議

2019-05-14 17:52

爭取國慶煙火 屏東縣提這5大地點

2019-05-14 16:52

為讓更多人能吃得安心 青年教師捨教鞭務農

2019-05-14 16:15

影／潘孟安再展超強記憶力 屏縣議員大讚還要韓國瑜多學學

2019-05-14 14:55

擔心高雄氣爆再現 大林蒲圍布條反對中油管線進入社區

2019-05-14 12:37

奉天宮開台媽祖馨護台灣 騎島平安環台賜福擲杯典禮

2019-05-14 12:31

車禍死亡人數倍增 高市今起大執法

2019-05-14 11:36

青草茶站一邊！ 屏東潮州人喝「葯茶」消暑氣

2019-05-14 09:17

不臭了！ 高雄民生大排魚群優游

2019-05-13 23:41

不怕迷路了 阿蓮區門牌加路名

2019-05-13 23:36

違章工廠就地合法？ 農民揚言上街

2019-05-13 23:32

屏縣校長 不必再列席議會

2019-05-13 23:22

屏東「小黃」未跳表成陋習 這名運將PO文讓網友爆讚

2019-05-13 21:11

等了半世紀 高市阿蓮407戶不再怕救護車迷路

2019-05-13 18:28

高雄金鑽鳳梨大陸上架 網友：謝謝民進黨放棄吳芳銘

2019-05-13 18:25

地方回饋金用途 韓國瑜：買油與醋別混一起

2019-05-13 16:17

接地氣！屏縣國中小校長不必再列席議會了

2019-05-13 15:25

再多失敗也打不倒！夫妻同心種「不倒翁」鳳梨

2019-05-13 15:25

逛夜市也能繳燃料費 高屏第一處「星光服務站」開張

2019-05-13 15:00

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

上星期2天賺24K 女果農今交更多卵片進帳26.7K

2019-05-13 20:53

學生發祭品文tag她果然失血 高嘉瑜：學學世堅哥，記得兌現

2019-05-14 14:08

母子摘椿象卵片 再賺2.6萬元外快

2019-05-13 23:43

屏東「小黃」未跳表成陋習 這名運將PO文讓網友爆讚

2019-05-13 21:11

竹市通盤檢討恐將竹縣3.8億土地變公園 竹縣議員籲護產

2019-05-14 14:48

台南最新警界人事名單 32名中高階警官異動

2019-05-14 15:40

青草茶站一邊！ 屏東潮州人喝「葯茶」消暑氣

2019-05-14 09:17

爭取國慶煙火 屏東縣提這5大地點

2019-05-14 16:52

影／潘孟安再展超強記憶力 屏縣議員大讚還要韓國瑜多學學

2019-05-14 14:55

台東熱氣球嘉年華 首度跨海到綠島辦光雕音樂會

2019-05-14 07:54

接棒伯朗大道金城武樹 大水車成台東池上新景點

2019-05-14 07:44

嘉市學生熱舞擊退困境 成為冰鎮微電影主角

2019-05-14 12:03

相隔不到7天 苗栗海岸又見鯨豚斷魂

2019-05-14 15:42

台東消失的創作藝術品「陽台」 遊客：靠想像！

2019-05-14 11:35

霹靂小組頭盔差很大！新北僅擋2子彈 台北卻能擋8顆

2019-05-14 17:50

落後雙北20年 林右昌：增人加預算、一區一特色公園

2019-05-14 12:32

不臭了！ 高雄民生大排魚群優游

2019-05-13 23:41

屏東今年最大黑鮪魚396公斤 漁民：在早年算小的

2019-05-14 11:05

車禍死亡人數倍增 高市今起大執法

2019-05-14 11:36

紫斑蝶變裝路跑報名被秒殺 當天將開放100名現場報名

2019-05-14 11:55

雲林垃圾解袋稽查 部分鄉鎮逾半不合格

2019-05-14 13:28

山東蔬果博覽會台中9天賣8萬 農業局：去釣大魚

2019-05-14 10:54

快搶！賀人口破400萬 新北運動中心發限量免費體驗券

2019-05-14 16:21

廢棄竹席變身迷你總統府 有人訂來送給小英

2019-05-14 07:49

嘉義市舊菸廠閒置20年 終於跨出活化第一步

2019-05-14 15:10

台東縣百歲「蘇鐵」將受列管保護

2019-05-14 11:48

違章工廠就地合法？ 農民揚言上街

2019-05-13 23:32

南投拚觀光 九九峰擬設氦氣球載客

2019-05-13 23:52

基金一路凹凸不平機車常摔 立委蔡適應促重刨重鋪

2019-05-14 16:30

150度迴轉 基隆城際轉運站動線挨轟

2019-05-14 00:31

總統必來的義民廟 董事會遲未改選 竹縣府：九月底完成

2019-05-14 11:39

華濟醫院欠稅荒廢 新團隊接手將轉型600床長照機構

2019-05-14 16:49

飲憂！大溪中庄調整池鄰地 挖洞倒廢土

2019-05-13 23:47

雲縣垃圾分類模範生 稽查員神出鬼沒讓鄉民養成好習慣

2019-05-14 13:39

墾丁陽傘收租竟鬧上警局 墾管處將立法管理杜爭議

2019-05-14 17:52

政大高材生從警 3年記功40次獲選全國模範警察

2019-05-14 18:18

社工被迫「回捐」薪水惹議 潘孟安下令再發現終止合作

2019-05-14 18:41

壓力大嗎？心理師進駐北市府 試辦「市民心理諮詢站」

2019-05-13 20:57

用文學撐起這片海增評審獎 基隆新科議員她拿過佳作

2019-05-14 11:49

解決貢寮鮑產業問題 新北作為有成效

2019-05-14 11:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top