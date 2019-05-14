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O型父疑怎生出B型女兒 母系家族9人血樣揭罕見真相

韓國瑜推薦五月好書《哈佛教我的18堂人生必修課》

2019-05-14 18:23聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市「每月好書」推薦活動，市長韓國瑜今天推薦高雄女兒尤虹文的著作《哈佛教我的18堂人生必修課》。從小學習音樂的她，卻挑戰自我修讀哈佛大學經濟系，畢業時獲頒「極優等經濟殊榮」與哈佛大學藝術獎。韓市長認同作者所傳達的「人生沒有對的路，只有你決定的路，特別崎嶇艱辛的路，更要勇敢走下去」的理念，因此將這本書推薦給市民。

韓國瑜今年已經推薦了四本好書，《哈》是第一本作者是土生土長高雄人的好書。尤虹文就讀信義國小、新興國中音樂班，15歲隻身赴美求學後，取得哈佛大學經濟學士、茱莉亞音樂學院大提琴碩士，並受邀至帕爾曼音樂節及中美各大學院校指導音樂大師班和講座。多次和小提琴天王帕爾曼、華裔大提琴家馬友友合作演出，被《紐約時報》讚譽為「飛揚的大提琴家」，也是台灣第21屆奇美藝術獎得主。

高雄市文化局代理局長王文翠表示，尤虹文是音樂表演者、教育工作者與文字創作者，豐富的經歷讓她對人生有一套獨特的看法，也體現在文字當中。為了讓民眾更瞭解這本書的內涵，文化局邀請目前旅居北京的尤虹文回台，6月9日下午2時30分於高雄市立圖書館導讀此書，分享「哈佛沒教我的三件事」。

韓國瑜並頒獎給三月好書《旅行與讀書》讀後心得徵文寫作第一名得主李姱嬋。服務於市府行政暨國際處的她表示，本身習於閱讀，不會錯過「每月好書」，從二月好書─嚴長壽所著《在世界地圖上找到自己》開始，接續拜讀詹宏志所著《旅行與讀書》等推薦書籍，由作者的人生經歷與視野中收穫豐碩。

《哈佛教我的18堂人生必修課》由一路與音樂為伴的尤虹文，自述為何選擇走一條未知而深具挑戰性的路─成為哈佛人。哈佛獨樹一幟的教育內涵，讓所有哈佛畢業生，不管身處哪個領域，都能發光發亮。她跟在大師身邊學習，四年的大學歷程成為她一生的養分，她學會在迷茫中探索興趣與專業，走過生命暗角，找到人生的意義。

文化局推出名家導讀與讀後心得徵文比賽，鼓勵高雄市民與在高雄生活的朋友們書寫讀書心得，每篇1千字，首獎3萬元，第二名2萬元，第三名10位各1萬元，給喜愛閱讀的民眾最實質的獎勵。

四月好書《福爾摩沙大旅行》徵文日期至5月25日；五月好書《哈佛教我的18堂人生必修課》徵文日期至6月30日。過去的得獎作品已公告在「每月好書」網站https://goodbook.ksml.edu.tw，相關資訊可洽詢文化局文發中心07-2225136或高雄市立圖書館07-5360238。

高雄市「每月好書」五月推薦活動，市長韓國瑜（右）推薦高雄女兒尤虹文的著作《哈佛教...
高雄市「每月好書」五月推薦活動，市長韓國瑜（右）推薦高雄女兒尤虹文的著作《哈佛教我的18堂人生必修課》。記者徐如宜／攝影
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高雄市「每月好書」五月推薦活動，市長韓國瑜（右一）推薦高雄女兒尤虹文的著作《哈佛...
高雄市「每月好書」五月推薦活動，市長韓國瑜（右一）推薦高雄女兒尤虹文的著作《哈佛教我的18堂人生必修課》。記者徐如宜／攝影
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