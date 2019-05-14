高雄市農產品到4月底 外銷數量完勝去年一整年

2019-05-14 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市農業局長吳芳銘今天在臉書上提出， 到5月12日止，高雄市農產品，不含漁產品，外銷數量計7190公噸，金額達2億153萬元，主要是出口到中國大陸、日本、加拿大、新加坡、馬來西亞、香港、澳門和中東地區等地，品項包括鳳梨、番石榴、香蕉、蓮霧、蜜棗和木瓜等。

吳芳銘說，今年的外銷量比往年多，到今年4月底外銷數量已超過去年一整年的外銷數量，共有6122公噸。