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墾丁陽傘收租竟鬧上警局 墾管處將立法管理杜爭議

2019-05-14 17:52聯合報 記者潘欣中╱即時報導

墾丁國家公園遊憩海域沙灘的陽傘出租業行之有年，但處於無法可管的灰色地帶，偶因遊客自備陽傘或不願承租和業者發生磨擦；昨天有遊客到墾丁船帆石沙灘的出租陽傘下躲太陽，因不願付租金被請離，遊客反指在公有沙灘插傘收租無異「佔地為王」，雙方為此鬧上警局，互控誹謗、妨害自由和侵占；墾管處長李登志說，為徹底杜絕爭議，將立法管理，讓經營合法化。

墾丁沙灘陽傘出租業，隨著墾管處開放南灣、白砂和船帆石3處遊憩水域的水上摩托車而來，小灣和大灣分別由凱撒飯店和夏都酒店承租使用，墾管處不干涉陽傘的收費和管理，委由在地水上活動業者或社區以自律方式管理，業者相對負起環境清潔和維護工作，也不得禁止遊客自行帶傘或驅趕；墾管處去年還找來資源，幫業者換顏色齊一的新陽傘，美化環境。

過去曾有遊客投訴陽傘出租業者對自行帶傘遊客刻意排擠、甚至言語霸凌情事，讓美好的度假心情蒙上一層陰影，業者事後都強調會自律，墾管處也只能告誡；但昨天在船帆石沙灘，卻發生遊客和陽傘出租業者首次鬧上警局互控案件。

一名桃園來遊客上午帶家人到出租陽傘下避陽，業者發現他坐了1個多小時，要求付租金300元，不然可到一旁的大樹下避陽；遊客認為是公共沙灘不願離開，反要求業者移走陽傘，被罵「不要臉」，業者則表示事前已告知是出租物，雙方互指不是，最後到墾丁派出所製作筆錄，互控誹謗、妨害自由和侵占。

墾管處長李登志說，墾丁各遊憩海域沙灘屬公共沙灘，任何人都可使用，為規範陽傘出租業，和在地水上活動業者達成自律管理的要求，為避免外界「佔地為王」的質疑和杜絕可能引發的消費爭議，將針對所有海域遊憩區的陽傘出租業立辦法管理，包括收費標準、擺設位置、數量、傘具收放管理等做出明確規範，

墾丁國家公園遊憩海域沙灘的陽傘出租業行之有年，有遊客在船帆石沙灘為此和業者鬧上警...
墾丁國家公園遊憩海域沙灘的陽傘出租業行之有年，有遊客在船帆石沙灘為此和業者鬧上警局，墾管處為徹底杜絕爭議，將立法管理，讓經營合法化。記者潘欣中／翻攝
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墾丁國家公園遊憩海域沙灘的陽傘出租業行之有年，有遊客在船帆石沙灘為此和業者鬧上警...
墾丁國家公園遊憩海域沙灘的陽傘出租業行之有年，有遊客在船帆石沙灘為此和業者鬧上警局，墾管處為徹底杜絕爭議，將立法管理，讓經營合法化。記者潘欣中／攝影
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沙灘墾管處墾丁

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