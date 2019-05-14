為讓更多人能吃得安心 青年教師捨教鞭務農

2019-05-14 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



青年教師捨教鞭務農！屏東縣竹田鄉農友陳勝育擔任國小社會科任老師，本身具農業專長，3年前開始邊上課邊種田，1公頃的農地裡，種了無籽檸檬、朝天椒、玉米等，皆有申請到有機驗證，陳勝育打算辭去教師工作，專心投入務農。

今年33歲的陳勝育，自屏東科技大學農藝研究所畢業，在親戚的介紹下去國小教書，一教就是5年，雖然對教書不討厭，但對於農業不能忘懷，3年前家中長輩買下住家附近1公頃的田地，原先就有種植檸檬樹，在接手後整理園地，種植辣椒、玉米等作物。

陳勝育說，自己很重視食安問題，希望民眾能吃得安心，因此申請有機認證，去年通過轉型期，不噴農藥及沒除草劑，全用割草機除草，辣椒園幾乎被雜草淹沒了，全憑一雙手慢慢拔除野草，才不會傷害到植株。

朝天椒賣給加工廠，檸檬賣到有機市場及餐廳為主，陳勝育希望擴大契作，除價格穩定，也能讓消費者也能吃到安全美味的辣椒醬等加工品。

另外，陳勝育也透露一個「小撇步」因為檸檬最怕天牛來咬，於是就買了魚網撒在樹基部，擁來圍住天牛，雖然成效有限，但起碼不靠藥物，也能使整體病蟲害減低了不少。