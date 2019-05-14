高市藍營質疑掩護免氣爆國賠責任 綠營：全為污衊

2019-05-14 15:50 中央社 高雄14日電



國民黨高雄市議員陳麗娜等今天質疑前高市府交接前掩護前秘書長趙建喬等免氣爆國賠責任，致市庫損失新台幣1億餘元。前高市府法制局長陳月端指全為汙衊，前市府不可能干涉。

也擔任高市氣爆善款委員會召集人的陳麗娜等人，在市議會召開「法院判的不算，民進黨說的才算？」記者會，質疑緣起於高雄731氣爆刑事責任、民事代位求償等官司陸續在去年一審宣判，所有法官一致確認趙建喬等三人確有疏失。隨後10件國賠案全數判市府敗訴定讞，賠償總額約264萬元。

陳麗娜質疑，民進黨市府團隊趕在去年11月30日政權交接前，召開高雄市國家賠償事件處理委員會第91次會議，決議趙建喬等人「免予行使求償權」。這根本是趙建喬自導自演、民進黨市府團隊違法掩護的決定。未來若市府有40%責任、達1億1351萬元的代位求償案比照辦理，市庫損失共1億1615萬元。

高雄市國家賠償事件處理委員會委員共14人，陳麗娜說，委員會以正副秘書長為正副召集人、法制局長為當然委員，其餘委員由市長聘府外專家學者及府內人員兼任。去年國賠會緊急開會做決定時，召集人正是趙建喬，其他也都是前市長陳菊聘的委員，在這樣組織結構下，國賠委員會怎會不配合演出。要求法制局廢棄原認定，重開國家賠償委員會，給災民應有交代。

陳月端回應全為污衊，這是由當次國賠委員會共10位獨立外聘委員共同做成對三位公務員免於求償的決議，前市府團隊無法也不可能干涉。

陳月端指出，陳麗娜等惡意詆毀前市府趕在政權交接前讓氣爆國賠公務員免責。事實是，國賠法第8條的兩年求償時效限制，國賠委員會必須在民國105年12月2日第一筆氣爆國賠案給付之後兩年內，即107年12月2日前決議是否向公務員求償，否則有怠忽職守之虞，與政權交替無關。

陳月端表示，陳麗娜等羅織誇大此舉使市庫損失1億1615萬元，但國賠會議記錄明載目前國賠二審定讞賠償總數約265萬元。