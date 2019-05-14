影／潘孟安再展超強記憶力 屏縣議員大讚還要韓國瑜多學學

2019-05-14 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣長潘孟安今天在議會施政報告時，再度展現對縣政的熟悉度，從屏北講到屏南，再從交通、醫療講到教育，幕僚計算潘孟安在不看稿的情況下，總計講了153個不同領域的相關數字，超強記憶力再度引發討論，屏東縣議員許展維等人在質詢時大讚縣長的功力真的是「我屏東我驕傲」，還要「隔壁」的韓國瑜市長應該要來多學習。

近來高雄市長韓國瑜在議會的表現，屢被網友拿來和潘孟安表現做比較，使得今天的縣長施政報告備受關注，會後潘孟安受訪時表示，自己沒有超強記憶力，也沒有特異功能，只是踏實的面對每一天的工作，如何記得這麼多？主要還是對縣政要了解，東南西北要清楚，縣政府輕重緩急要熟悉，「對縣民報告是我的責任」。

至於外界拿他和韓國瑜相比，潘孟安笑著說「不用這樣比啦！害我壓力很大」，他說他只是做自己，「人家比較好的，我們來學習，做得不足的，我們要虛心檢討，這是我們的基本態度」。

他在施政報告中重申屏東對高鐵南延的期待，「不管甲案、乙案，一定要趕快定案，不能銷案」，至於高捷延伸屏東，目前正由高捷公司做可行性評估，希望全案盡速敲定。