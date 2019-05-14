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奉天宮開台媽祖馨護台灣 騎島平安環台賜福擲杯典禮

2019-05-14 12:31聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣新港鄉奉天宮為慶祝媽祖蒞台400年，將舉辦系列慶祝活動，首場活動以騎腳踏車...
嘉義縣新港鄉奉天宮為慶祝媽祖蒞台400年，將舉辦系列慶祝活動，首場活動以騎腳踏車方式，繞行台、澎、金、馬、綠島，上午舉行隆重「擲杯」典禮，由董事長何達煌擲杯，以奉天宮「柑郊媽」擔當馨護臺灣大任。圖／奉天宮提供
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嘉義縣新港鄉奉天宮為慶祝媽祖蒞台400年，將舉辦系列慶祝活動，紀念這個難得日子，首場活動以騎腳踏車方式，繞行台、澎、金、馬、綠島，來做台灣媽祖廟交流創舉，今天上午舉行隆重「擲杯」典禮，由董事長何達煌擲杯，以奉天宮「柑郊媽」擔當馨護臺灣大任。

何達煌說，「馨護臺灣 騎島平安」活動是奉天宮400年系列活動首發，目的是將奉天宮媽祖駐台400年的消息傳，遍台灣各地，讓大家分享這份喜悅，活動將從6月29、30兩天首航澎湖。

7月20、21金門；9月21、22台東綠島；10月11、12馬祖；最後從12月28日起到109年1月5日，以九天八夜時間繞行台灣本島跨年祈福腳踏車行，來圓滿「馨護臺灣 騎島平安」此項活動，這是全國創舉，首次有媽祖遶行台、澎、金、馬、綠島，新港奉天宮開臺媽祖，不只是隨先民來開發台灣，更是開台灣媽祖信仰文化的新風潮。

活動名稱「馨護臺灣 騎島平安」，馨，香之遠聞者也。意指媽祖馨香遠播遍及臺灣。藉騎福臺灣活動，讓媽祖愛與慈悲灑播臺灣土地，「馨護台灣」與「幸福台灣」同音；「騎島」平安與「祈禱」諧音，希望藉由此活動帶來台灣的幸福與平安。

活動從報名開始，場場秒殺，現在澎湖與金門兩場名額爆滿，後續還有綠島、馬祖、台灣等場次。希望要報名的朋友注意報名時間，勿錯失良機。詳細活動，請上臉書新港奉天宮粉絲頁或馨護臺灣 騎島平安-新港奉天宮開臺媽祖駐台四百年紀念活動粉絲頁。

嘉義縣新港鄉奉天宮為慶祝媽祖蒞台400年，將舉辦系列慶祝活動，首場活動以騎腳踏車...
嘉義縣新港鄉奉天宮為慶祝媽祖蒞台400年，將舉辦系列慶祝活動，首場活動以騎腳踏車方式，繞行台、澎、金、馬、綠島，上午舉行隆重「擲杯」典禮，由董事長何達煌擲杯，以奉天宮「柑郊媽」擔當馨護臺灣大任。圖／奉天宮提供
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嘉義縣新港鄉奉天宮為慶祝媽祖蒞台400年，將舉辦系列慶祝活動，首場活動以騎腳踏車...
嘉義縣新港鄉奉天宮為慶祝媽祖蒞台400年，將舉辦系列慶祝活動，首場活動以騎腳踏車方式，繞行台、澎、金、馬、綠島，上午舉行隆重「擲杯」典禮，由董事長何達煌擲杯，以奉天宮「柑郊媽」擔當馨護臺灣大任。圖／奉天宮提供
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