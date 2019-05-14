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車禍死亡人數倍增 高市今起大執法

2019-05-14 11:36聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市警局今天起執行「交通違規大執法」，連續3周加強取締闖紅燈等5種違規項目。警方表示，警方每周將在全市各易肇事區域，規劃同步執法，加強取締交通違規行為，以增加執法強度，降低車禍死亡人數，希望民眾遵守交通規則，別與荷包過不去。

據高雄市警交通大隊表示，交通部道安會報統計今年第一季車禍死亡人數，發覺1至3月台北、台中、高雄3都，車禍人數比去年同期增加1倍以上，高雄警方才規劃以「區域封鎖」概念，連3周展開交通大執法。

高雄市警局統計，今年1月1日到5月12日，高雄市發生A1車禍84件、造成85人死亡，與去年同期比較，發生42件、42人死亡，增加1倍。

高雄市警方分析死亡車禍事故原因，大多是開車未遵守交通規則，在路口闖紅燈、違規轉彎及超速等，導致交通事故發生。因此，高雄警方從今天起的交通大執法，重點取締項目為「闖紅燈」、「轉彎未依規定」、「行車未禮讓行人」、「超速」及「逆向行駛」等違規行為。

高雄市警交通大隊執法組長林永川表示，高雄市規劃每周3次全市同步大執法，將由各警分局找出2個易肇事區域，擇重要路口，安排員警取締違規，呼隊籲民眾遵守交通規則，隨時注意前方路狀，勿搶快而超速，尤其進入路口一定要放慢車速，避免搶快導致交通事故。

高雄市警局今天起執行「交通違規大執法」。記者林保光／攝影
高雄市警局今天起執行「交通違規大執法」。記者林保光／攝影
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