車禍死亡人數倍增 高市今起大執法

2019-05-14 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市警局今天起執行「交通違規大執法」，連續3周加強取締闖紅燈等5種違規項目。警方表示，警方每周將在全市各易肇事區域，規劃同步執法，加強取締交通違規行為，以增加執法強度，降低車禍死亡人數，希望民眾遵守交通規則，別與荷包過不去。

據高雄市警交通大隊表示，交通部道安會報統計今年第一季車禍死亡人數，發覺1至3月台北、台中、高雄3都，車禍人數比去年同期增加1倍以上，高雄警方才規劃以「區域封鎖」概念，連3周展開交通大執法。

高雄市警局統計，今年1月1日到5月12日，高雄市發生A1車禍84件、造成85人死亡，與去年同期比較，發生42件、42人死亡，增加1倍。

高雄市警方分析死亡車禍事故原因，大多是開車未遵守交通規則，在路口闖紅燈、違規轉彎及超速等，導致交通事故發生。因此，高雄警方從今天起的交通大執法，重點取締項目為「闖紅燈」、「轉彎未依規定」、「行車未禮讓行人」、「超速」及「逆向行駛」等違規行為。