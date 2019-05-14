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青草茶站一邊！屏東潮州人喝「葯茶」消暑氣

2019-05-14 09:17聯合報 記者江國豪╱即時報導

南部高溫飆破攝氏30度！不少民眾會買杯手搖飲料清涼一下，也有人會選擇喝青草茶來降火氣，不過在屏東縣潮州鎮，在地居民則習慣喝「葯茶」來消暑，潮州鎮三山國王廟旁的「林耀輝草茶」開業超過半世紀，是老潮州人相當熟悉的味道，店內販售的「葯茶」以中藥材熬煮而成，與青草茶成分不同，但卻因店名讓越來越多人誤以為葯茶就是青草茶。

林耀輝草茶創辦人林耀輝，今年已經90多歲，以前是國術接骨師，雖然不認識字但記憶力特別好，結婚後，因林耀輝太太娘家開中藥房，因此熟記藥理，於民國53年起，在潮州鎮三山國王廟前，搭起竹棚賣「葯茶」，這一賣就超過50個年頭，成為老潮州人熟悉的味道。

「林耀輝草茶」原先店名取作「正葯茶」，因陸續遭人模仿販售，為了區別才改名，這一改也讓很多人誤以為「葯茶」就是「青草茶」，但兩者間材料、製作過程都完全不一樣。

「葯茶不等於青草茶」，林耀輝的女兒說，這每一包葯茶都是用父親調配的中藥熬煮，再加上自家炒製的焦糖調配後分裝而成，喝起來不甜不膩，清爽中還帶點淡淡藥材香，唯一對外透露的材料，是具有去溼、退熱、除虛功能的枸杞根，俗稱「地骨皮」。

林耀輝女兒說，有不少民眾回家後將「葯茶」加入生薑加熱後飲用，舒緩感冒症狀，也有人把「葯茶」放進冷凍櫃，再製成冰沙，成為冰涼消暑的夏日飲品。

林耀輝草茶位在屏東縣潮州鎮三山國王廟旁，開業超過半世紀，是潮州在地人相當熟悉的老...
林耀輝草茶位在屏東縣潮州鎮三山國王廟旁，開業超過半世紀，是潮州在地人相當熟悉的老味道。記者江國豪／攝影
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林耀輝草茶位在屏東縣潮州鎮三山國王廟旁，開業超過半世紀，是潮州在地人相當熟悉的老...
林耀輝草茶位在屏東縣潮州鎮三山國王廟旁，開業超過半世紀，是潮州在地人相當熟悉的老味道。記者江國豪／攝影
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林耀輝草茶位在屏東縣潮州鎮三山國王廟旁，開業超過半世紀，是潮州在地人相當熟悉的老味道。記者江國豪／攝影
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林耀輝草茶位在屏東縣潮州鎮三山國王廟旁，開業超過半世紀，是潮州在地人相當熟悉的老味道。記者江國豪／攝影
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中藥手搖飲料

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