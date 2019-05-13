拍非洲豬瘟影片、手作高雄導覽書 中山工商創意賽亮眼

2019-05-13 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市中山工商日前參加全國高中專題及創意製作競賽，勇奪餐旅群冠軍、外語群第二、三名及3個佳作，其中，應用外語科日文組同學手繪「高屏八景」繪葉書為日本遊客導覽高雄，另組同學則架設導覽網站及手繪旅遊地圖，各獲外語群專題組小論文類第2名及創意組第2名；英文組同學則拍攝「非洲豬瘟」脫口秀，拿下專題組第3名。

教育部舉辦「全國高中專業群科108年專題及創意製作競賽」，中山工商餐旅群今年挑戰創意組二連霸成功，學生楊霖、曹雯絜以白河蓮子取代白豆沙餡，並利用在地食材中的天然色素，做出春夏秋冬4種日式和果子，創意又養生，在110件作品中脫穎而出。

應用外語科日文組同學李玄龍、龔筱涵、洪宜芬，利用梵谷點描法畫出日本人時下喜愛的「高屏八景」繪葉書，再帶著書到各景點對日籍遊客導覽解讀，獲高度評價；陳位仙、鄭筱螢及羅毓婷以日語導覽學習網站及手繪旅遊地圖，讓日籍旅人掃描QR Code查詢交通網，飽覽高雄風光美景及美食。

應用外語科莊陳泉逸、陳宥妡、張瑋庭、蔡捷喻則訪談喜劇演員郭子乾，以脫口秀拍攝時事「非洲豬瘟」，如「我們不能待豬肉，但可以帶小鮮肉！」等對白，希望用「接地氣」的青少年語彙，增加接觸國際事務的機會，上傳YouTube後獲廣大迴響，也拿下外語群專題組第3名。