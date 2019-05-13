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拍非洲豬瘟影片、手作高雄導覽書 中山工商創意賽亮眼

2019-05-13 23:36聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市中山工商日前參加全國高中專題及創意製作競賽，勇奪餐旅群冠軍、外語群第二、三名及3個佳作，其中，應用外語科日文組同學手繪「高屏八景」繪葉書為日本遊客導覽高雄，另組同學則架設導覽網站及手繪旅遊地圖，各獲外語群專題組小論文類第2名及創意組第2名；英文組同學則拍攝「非洲豬瘟」脫口秀，拿下專題組第3名。

教育部舉辦「全國高中專業群科108年專題及創意製作競賽」，中山工商餐旅群今年挑戰創意組二連霸成功，學生楊霖、曹雯絜以白河蓮子取代白豆沙餡，並利用在地食材中的天然色素，做出春夏秋冬4種日式和果子，創意又養生，在110件作品中脫穎而出。

應用外語科日文組同學李玄龍、龔筱涵、洪宜芬，利用梵谷點描法畫出日本人時下喜愛的「高屏八景」繪葉書，再帶著書到各景點對日籍遊客導覽解讀，獲高度評價；陳位仙、鄭筱螢及羅毓婷以日語導覽學習網站及手繪旅遊地圖，讓日籍旅人掃描QR Code查詢交通網，飽覽高雄風光美景及美食。

應用外語科莊陳泉逸、陳宥妡、張瑋庭、蔡捷喻則訪談喜劇演員郭子乾，以脫口秀拍攝時事「非洲豬瘟」，如「我們不能待豬肉，但可以帶小鮮肉！」等對白，希望用「接地氣」的青少年語彙，增加接觸國際事務的機會，上傳YouTube後獲廣大迴響，也拿下外語群專題組第3名。

中山工商主任李昇平表示，獲獎同學從語文出發，發想出橫跨文創品、觀光導覽、影視成品及媒體平台的作品，正好切中目前高雄市力推的觀光政策，校方已將同學獲獎的繪葉書等資料提供高雄市觀光局，做為未來推動觀光的媒介之一。此外，英文組同學拍完影片後，已在社群網站上成立粉團，固定與粉絲互動，體驗當Youtuber的樂趣。

中山工商應用外語科日文組的洪宜芬（左起）、龔筱涵、李玄龍，畫出「高屏八景」繪葉書...
中山工商應用外語科日文組的洪宜芬（左起）、龔筱涵、李玄龍，畫出「高屏八景」繪葉書，到各景點對日籍遊客導覽解讀，切合高雄發展觀光潮流。圖／中山工商提供
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中山工商應用外語科日文組鄭筱螢（左起）、陳位仙、羅毓婷以「高雄日語導覽學習包」的...
中山工商應用外語科日文組鄭筱螢（左起）、陳位仙、羅毓婷以「高雄日語導覽學習包」的導覽網站及手繪地圖，獲外語群創意組二名。記者蔡容喬／攝影
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中山工商應用外語科英文組張瑋庭（左起）、蔡捷喻、陳泉逸及陳宥妡，以脫口秀拍攝「非...
中山工商應用外語科英文組張瑋庭（左起）、蔡捷喻、陳泉逸及陳宥妡，以脫口秀拍攝「非洲豬瘟」上傳YouTube，獲廣大迴響，奪得外語群專題組第三名，希望增加年輕人接觸國際事務的機會。圖／中山工商提供
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中山工商學生曹雯絜（左）、楊霖（右）研發的日式和果子，以白河蓮子取代白豆沙餡，並...
中山工商學生曹雯絜（左）、楊霖（右）研發的日式和果子，以白河蓮子取代白豆沙餡，並利用天然色素做出春夏秋冬4種日式和果子，獲創意組二連霸冠軍。記者蔡容喬／攝影
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非洲豬瘟高雄市

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