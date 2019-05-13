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水質變好 高雄昔日臭水溝現在居然有魚

2019-05-13 22:59聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄愛河支流民生大排行經中央公園、國賓飯店等市中心精華地段，早年周邊民宅汙水接管率偏低，水質低落，每到夏天傳惡臭，高市水利局爭取前瞻計畫的水環境經費約8千多萬元，截流設施把汙水引至旗津中洲汙水廠淨化，最近加強綠美化，這條明渠已經可以看見魚群悠遊其中。

高雄市民最近沿著民生大排溝，居然可以看到大小魚群在水中悠遊，市林姓市民說，在以前是天方夜譚，因為這地方早期是明溝，家戶排水都到此，可說是一條大的臭水溝。

高雄市民生大排屬明渠段，東起自立二路、西到河東路，總長約1公里，串連市中心中央公園、國賓飯店、愛河等知名景點。 因為附近民宅未做截流，家庭汙水全部流到溝渠內，為避免汙染到愛河水質，高雄市政府一度把這段明渠的愛河出水口堵住。

市民形容這是一條大臭水溝，民國100年後，市政府積極推動用戶接管及截流工程下，水質不佳問題已有明顯著改善，家庭汙水已截流後，在民國106年進行民生大排改善工程，成功打造出花團錦簇、水清魚現的親水環境。

高雄市水利局總工司梁錦淵說，民生大排工程共分兩期，完工後，是和愛河的水直接相通，所以看到魚悠遊其中並不意外，這是從愛河遊過來的。民生大排整建工程時一併辦理水體交換及景觀改善工程，讓水質再提升，增加親水空間，打造民生綠色廊道，將愛河與市中心串連起來。

高雄市 民生大排最近水質變好，已有魚類悠遊其中。記者謝梅芬／攝影
高雄市 民生大排最近水質變好，已有魚類悠遊其中。記者謝梅芬／攝影
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高雄市民生大排原本是臭水溝，如今已綠化、改善水質，成為有魚出現的親水環境。記者謝...
高雄市民生大排原本是臭水溝，如今已綠化、改善水質，成為有魚出現的親水環境。記者謝梅芬／攝影
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愛河高雄市綠美化

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