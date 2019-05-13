水質變好 高雄昔日臭水溝現在居然有魚

2019-05-13 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄愛河支流民生大排行經中央公園、國賓飯店等市中心精華地段，早年周邊民宅汙水接管率偏低，水質低落，每到夏天傳惡臭，高市水利局爭取前瞻計畫的水環境經費約8千多萬元，截流設施把汙水引至旗津中洲汙水廠淨化，最近加強綠美化，這條明渠已經可以看見魚群悠遊其中。

高雄市民最近沿著民生大排溝，居然可以看到大小魚群在水中悠遊，市林姓市民說，在以前是天方夜譚，因為這地方早期是明溝，家戶排水都到此，可說是一條大的臭水溝。

高雄市民生大排屬明渠段，東起自立二路、西到河東路，總長約1公里，串連市中心中央公園、國賓飯店、愛河等知名景點。 因為附近民宅未做截流，家庭汙水全部流到溝渠內，為避免汙染到愛河水質，高雄市政府一度把這段明渠的愛河出水口堵住。

市民形容這是一條大臭水溝，民國100年後，市政府積極推動用戶接管及截流工程下，水質不佳問題已有明顯著改善，家庭汙水已截流後，在民國106年進行民生大排改善工程，成功打造出花團錦簇、水清魚現的親水環境。