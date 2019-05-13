九條好漢在一班 金門夏興9旬嬤福氣啦

2019-05-13 19:57 中央社 金門縣13日電



高齡91的金門縣金湖鎮夏興阿嬤陳周淑瑞育有9名兒女，人稱「九條好漢在一班」；半世紀來，手足相敬如賓，近年更輪流照顧母親，大家按表操課，甘之如飴，鄉里傳為佳話。

早年陳家種田為生，食指浩繁，生活困頓。「班長」長子、柏村國小退休校長陳為學說，記憶中全家一年到頭都只能以地瓜稀飯果腹，祭祖或拜拜才有機會吃到乾飯。他身為長子更要分擔家計，小學二年級就開始賣油條貼補家用。

他回憶，每天天不亮，清晨約4時30分就得起床，摸黑走到店裡，幫忙炸油條前置作業，老闆炸好油條，他再沿街叫賣。一根油條賣新台幣一毛錢，一天大概賣30到50根，有3到5元收入；最高一天曾賺到十元，讓他樂不可支。

每天賣到上午7時30分，陳為學再趕去上學，就這樣賣到高一，對家中經濟不無小補。他也記得每逢開學前，龐大學雜費令父母最頭痛。父母得向農會借貸約4000到5000元，才能支付9名兒女的學費，這筆債務總要等到豬隻長大賣得好價錢，才能清償。

陳為學印象最深刻是，國軍開鑿花崗石醫院時，不少阿兵哥進駐家中，他親眼看到媽媽從阿兵哥的餿水桶撈出遭棄置的豬皮，清洗乾淨切塊再煮給全家吃；生活清苦，弟兄姊妹都沒有嫌棄，還是吃得很開心。

陳為學教書後家境才稍改善，為栽培弟妹，他只能放棄到師範大學國文系深造的夢想，留在家鄉執教，一教就是45年，直到去年8月退休。

陳家5男4女多數從事軍公教職，小弟陳為信現為金湖國小校長，專精閩南語，曾發表母語詩選「安嬸也的跤步」，以各種腳步聲為媽媽勞碌的一生做註解，讀來令人動容。

老三陳為論從國小老師退休，他說，從小至今媽媽眼中只有孩子，從不會想到自己。他自認不善言詞，不知如何向媽媽表達愛意，好在妻子蔡翠美嘴甜，很討婆婆歡欣。

陳家手足兄友弟恭，難能可貴是，陳為學說，9個兄弟姊妹從小到大從未吵架。多年來5兄弟輪流在母親節作東主辦家族餐敘，近一年媽媽出現失智狀況，5兄弟更是每週輪流回老家照顧媽媽一次，大家心甘情願按表操課，延續「9條好漢在一班」精神。

陳媽媽失智已有轉為中度傾向，但外觀正常，入夜時想起往事才會自言自語。即便如此，她每天都要確定住在附近的兩個兒子已安然到家，才能安心。

問陳媽媽今年母親節是否開心，她回說，「開心」；再問撫養9個孩子是否很辛苦，她笑說：「孩子是別人養大的」、「是自己吃飯長大的」。聽在兒孫耳裡，真是好笑又心疼。