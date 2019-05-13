活化海洋 澎縣府推動產卵期禁捕

2019-05-13 19:09 中央社 澎湖縣13日電



澎湖縣長賴峰偉今天重申，「活化海洋」是縣政施政重點之一，指示農漁研議在距岸1浬內，每年1、2和7、8月產卵期，禁用所有網具捕魚及網具實名制等，以活化海洋生物永續。

澎湖縣政府今天召開縣務會議，邀請澎湖知名海洋生物研究專家、前水試所澎湖海洋研究中心主任蔡萬生就「澎湖永續漁業十大課題與對策」專題報告。賴峰偉指示農漁局研擬對策，打造海洋生物永續生存環境，並重申「活化海洋」的目前施政重點，研議距岸1浬範圍，每年1、2和7、8月禁用所有網具捕魚及推動網具實名制。

蔡萬生報告指出，龍門裡正角東岸的湍流區、雞籠嶼四角嶼與風櫃間的航道區，以及大倉嶼北部的海草叢區是澎湖魚類產卵區，但長期架設於內海海底的單層底刺網，阻斷內灣外種魚及海洋生物族群的移棲。

蔡萬生具體建議包括永續漁業沒有管理就是零，提出選擇適合放流魚苗、劃設魚類產卵常年保護區、棲地保育、三層刺網由行政罰改採刑事罰等看法。

蔡萬生表示，民國60至80年是澎湖近海漁業黃金時代，當時年漁獲量最高可達4萬5000噸，但自80年以後，年漁獲量開始下滑，賴峰偉88年至94年在澎湖執政時期止跌回升，之後又開始下降。

對於澎湖海洋漁業資源逐漸枯竭原因，蔡萬生分析，包括大陸滾輪式拖網、非法毒電炸、過度漁撈、不友善漁法、非法濫捕、棲地破壞、海洋污染、淺海寒災等。(編輯:孫承武)