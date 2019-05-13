等了半世紀 高市阿蓮407戶不再怕救護車迷路

2019-05-13 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



不少偏遠地區仍使用「地區門牌」，門牌上只見地名而無路名或巷弄，高市阿蓮區石安里時隔50年重新整編門牌，407戶的門牌首度出現路名。阿蓮戶政所表示，繼青旗里與復安里後完成石安里整編，門牌完成後，救護車進入舊部落不再擔心迷路。

阿蓮區全區有12里，曾經多達8里門牌使用「地區門牌」，也就是門牌上只有地區名加上號碼，沒有道路名或巷弄，不僅外地人找路困難，若有醫護或消防需求更麻煩，救護車或消防車常找不到目的地。

阿蓮戶政所主任沈秀美指出，非都市計畫區許多道路是私人土地，要先有路名，且取得地主同意才能編定巷弄，整編門牌困難度極高。以石安里為例，民國35年以來，居民均沿用地區名加上號碼作為門牌，59年整編時無道路名可製編，直至73年才將主要道路命名為民生路。

住戶協調與門牌編訂非常耗時，阿蓮區近年陸續完成青旗里與復安里兩地門牌整編，106年起針對石安里舊部落407戶進行門牌整編，目前已對外公告，預計下月起張掛新門牌。不過仍有港後、崗山、玉庫、峯山、中路等5里尚未進行整編作業。