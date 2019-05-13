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等了半世紀 高市阿蓮407戶不再怕救護車迷路

2019-05-13 18:28聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

不少偏遠地區仍使用「地區門牌」，門牌上只見地名而無路名或巷弄，高市阿蓮區石安里時隔50年重新整編門牌，407戶的門牌首度出現路名。阿蓮戶政所表示，繼青旗里與復安里後完成石安里整編，門牌完成後，救護車進入舊部落不再擔心迷路。

阿蓮區全區有12里，曾經多達8里門牌使用「地區門牌」，也就是門牌上只有地區名加上號碼，沒有道路名或巷弄，不僅外地人找路困難，若有醫護或消防需求更麻煩，救護車或消防車常找不到目的地。

阿蓮戶政所主任沈秀美指出，非都市計畫區許多道路是私人土地，要先有路名，且取得地主同意才能編定巷弄，整編門牌困難度極高。以石安里為例，民國35年以來，居民均沿用地區名加上號碼作為門牌，59年整編時無道路名可製編，直至73年才將主要道路命名為民生路。

住戶協調與門牌編訂非常耗時，阿蓮區近年陸續完成青旗里與復安里兩地門牌整編，106年起針對石安里舊部落407戶進行門牌整編，目前已對外公告，預計下月起張掛新門牌。不過仍有港後、崗山、玉庫、峯山、中路等5里尚未進行整編作業。

沈秀美表示，門牌整編完成後，用路人可以迅速找到地址，無論是商家或農家都有幫助。此外，戶政人員統一作業，專人協助住戶更換身分證與戶口名簿，另有自來水公司、台電公司、地政事務所與監理所等機構更址作業，均由高雄市府通報修改，不會造成住戶困擾。

手工繪製的編號地圖耗時數月才完成，新門牌目前製作中，預計下月掛上。記者徐白櫻／攝...
手工繪製的編號地圖耗時數月才完成，新門牌目前製作中，預計下月掛上。記者徐白櫻／攝影
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阿蓮戶政所整編石安里門牌，未來新門牌會像戶政所主任沈秀美手上拿的制式門牌一樣，上...
阿蓮戶政所整編石安里門牌，未來新門牌會像戶政所主任沈秀美手上拿的制式門牌一樣，上頭新增路名或巷弄名。記者徐白櫻／攝影
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門牌救護車台電
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