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再多失敗也打不倒！夫妻同心種「不倒翁」鳳梨

2019-05-13 15:25聯合報 記者江國豪╱即時報導

原從事建築的潮州農友鍾松峯，10年前轉型務農，承租3塊地共6公頃農地種鳳梨，花了30幾萬租地及購買苗栽，從失敗中學習經驗，現在種出完美酸甜比率的鳳梨，而且申請到產銷履歷驗證，他說，從失敗中爬起有不倒翁的毅力，自詡為「不倒翁」鳳梨。

45歲的鍾松峯原本在家族經營建築業工作，10年前在朋友介紹下接觸到金鑽鳳梨的種植，剛開始兩頭忙，直到6年前才毅然全心投入種植金鑽鳳梨，起初到鳳梨農場拜師學藝，但未完全控制好施藥及用肥期至品質下落，曾整批被退貨，損失30幾萬，但鍾非但沒有灰心，開始找尋失敗的原因，並上網找一些鳳梨的資訊及求助農業部門。

「雖說種鳳梨門檻低，但用錯方法一樣血本無歸」鍾松峯記取教訓後自製液肥施溉，不噴除草劑，改以友善方式管理，整片鳳梨田可以看到冒出來翠綠的雜草，和一般整片都是鳳梨田有不同景象。而太太黃慧珍說兩人每天重要工作就是拔草，雜草還可以覆蓋在鳳梨果上防止曬傷，完全友善管理下，申請到產銷履歷驗證，更能提供消費者安全健康美味的鳳梨。

鍾松峯表示，這裏的鳳梨不是特別大，也沒有特別甜，但就是一份完美的酸甜比口感的美味，吃久不會膩，而且不咬舌，小個頭鳳梨很適合小家庭食用。最近和特殊學校合作，提供鳳梨原料，讓學生烘焙，學生加工過程中賺取一些費用，也有一份成就感，重點是烘烤後的鳳梨乾竟是口感適中，有脆度及美味。

產期從2月就開始，果園就夫妻兩個人管理，所以分批摧花分批採收，控制產期及產量採收到6月，一個星期只收2天，以宅配、量販超市及共同運銷拍賣為主，價格維持在每公斤40元上下，有穩定收入。

原從事建築的潮州農友鍾松峯（左），與太太黃慧珍（右）轉型務農攜手種植金鑽鳳梨，而...
原從事建築的潮州農友鍾松峯（左），與太太黃慧珍（右）轉型務農攜手種植金鑽鳳梨，而10年間經歷種種失敗，仍未被擊倒，因此自詡為「不倒翁」鳳梨。記者江國豪／翻攝
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